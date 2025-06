Previsão do tempo: São Paulo registra madrugada mais fria do ano e Defesa Civil mantém alerta

São Paulo registrou nesta quarta-feira, 25, a madrugada mais fria do ano, com temperatura mínima de 6,6ºC às 4h na estação do Mirante de Santana, zona norte do estado, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Durante o dia, o sol ajudará a diminuir a sensação térmica, embora a temperatura máxima não deva passar dos 17ºC, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

O frio intenso fez com que a Defesa Civil Municipal decretasse um estado de alerta desde o último domingo, 22, em toda a cidade devido às baixas temperaturas.

O governo do estado de São Paulo também ativou um abrigo solidário na estação Pedro 2º, da linha 3-vermelha do metrô, para acolher pessoas em situação de rua.

O espaço, que funciona até 8h desta quarta-feira, oferece colchões, cobertores, kits de higiene, alimentação e abrigo para animais de estimação, além de um café da manhã no restaurante Bom Prato, localizado na rua 25 de Março, na região central.

Recorde de frio nesta quarta-feira e aumento de temperatura na quinta

Após a tarde mais fria do ano na terça-feira, 24, com mínima de 5ºC na estação do Mirante de Santana, São Paulo tem o maior frio de 2025 nesta quarta. A expectativa é de que o termômetro permaneça em 5ºC no início da manhã.

Durante a terça-feira, 24, o vento gelado fez com que a sensação térmica fosse bem inferior à temperatura real. Às 11h, a sensação térmica era de apenas 6,3ºC, enquanto a temperatura real era de 14,1ºC. Às 14h, a sensação era de 6,5ºC, enquanto a temperatura real atingia 16,2ºC.

A última vez que a cidade registrou temperaturas tão baixas foi em 30 de julho de 2021, quando a mínima foi de 4,3ºC.

O recorde de temperatura mais baixa no Mirante de Santana foi registrado em 10 de julho de 1994, quando os termômetros marcaram 0,8ºC.

Para esta quarta-feira, o CGE prevê temperaturas próximas de 0ºC em bairros mais afastados, como Engenheiro Marsilac, no extremo sul de São Paulo, onde as temperaturas costumam ser mais baixas.

A previsão é de sol entre poucas nuvens, mas o céu claro não evitará a persistência do frio até o meio da tarde. A máxima deverá ser de 18ºC, mas a sensação térmica será mais baixa.

A massa de ar polar que causa o frio extremo perderá força ao longo do dia, e as temperaturas começarão a subir.

A madrugada de quinta-feira, 26, ainda será fria, com mínima de 8ºC, mas à tarde a temperatura pode alcançar os 26ºC. Ou seja, entre a manhã desta quarta e a tarde de quinta, a capital paulista pode registrar um aumento de até 20ºC.

A partir de sexta-feira, 27 , o clima ficará mais ameno, com temperaturas variando entre 15ºC e 24ºC.

No sábado, 28 de junho, os termômetros devem registrar entre 14ºC e 25ºC, e no domingo, 29 de junho, a variação será entre 17ºC e 24ºC.

Sul do Brasil também registra recordes de frio e previsão de geada

Na região Sul, os recordes de frio também são esperados.

Em Curitiba (PR), a mínima deve atingir 1ºC, enquanto em Porto Alegre (RS), a temperatura pode chegar a 4ºC nesta quarta-feira. Em Curitiba, a menor temperatura registrada na terça-feira, 24, foi de 1,2ºC.

Já em Porto Alegre, o recorde anterior era de 5,7ºC, registrado em 2 de junho.

Com a presença da massa de ar polar, o tempo deve se manter firme e gelado ao longo do dia. As cidades das serras gaúcha e catarinense terão temperaturas abaixo de zero e há previsão de geada.

À noite, pancadas de chuva devem retornar à faixa noroeste do Rio Grande do Sul, ao oeste de Santa Catarina e ao sudoeste do Paraná. O frio deve se manter até quinta-feira, quando as temperaturas na região começam a subir.