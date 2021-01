Própolis pode ser grande aliado contra covid-19, diz estudo inicial

O própolis, queridinho de muitos brasileiros para uma gama diversa de doenças, apresentou bons resultados em um estudo bastante inicial feito pelo Instituto D’or e o Hospital São Rafael, de Salvador (BA), contra o novo coronavírus. Segundo os pesquisadores, a substância reduziu pela metade o tempo de internação dos voluntários.

O estudo, ainda não revisado por pares, foi feito com 124 pacientes internados no Hospital São Rafael entre junho e agosto do ano passado. Todos os pacientes receberam o tratamento padrão contra a covid-19, enquanto 40 pessoas receberam 400 miligramas diárias de própolis, outros 42 receberam 800 miligramas e 42 não a receberam.

A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Venha aprender com quem conhece na EXAME Research

O própolis, quando administrado, se mostrou responsável também pela diminuição de intubação e do índice de lesão renal grave causadas pelo vírus.

Os cientistas apontam que o uso do produto natural pode interferir diretamente na proteína enzima conversora da angiotensina 2 , ou ECA2, que está diretamente ligada à disseminação do vírus pelo corpo, diminuindo o processo inflamatório da doença – por isso o tempo de internação é reduzido.

A hipótese dos brasileiros é que o própolis pode reduzir o impacto clínico da covid-19 sem interferir com outras opções de terapia, mas nada é certeza absoluta.

O própolis não serve como protetor contra a covid-19, não evita infecções e seu impacto em quadros do vírus ainda precisam ser estudados mais a fundo. Até o momento, nenhum remédio, substância ou vitamina foi comprovadamente responsável por acabar com infecções pelo SARS-CoV-2. Por isso medidas como o distanciamento social e o uso de máscaras são extremamente importantes para evitar o contágio.