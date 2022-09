Primavera 2022: início da estação será marcada pelo fenômeno La Niña; entenda

Nesta quinta-feira, 22, mais precisamente às 22h04, inicia-se a primavera, que esse ano será marcada pelo fenômeno climático La Ninã. A estação é conhecida como equinócio, período conhecido entre verão e inverno.

De acordo com o Climatempo, em quase todo o Brasil, o início primavera será com intensas chuvas. A indícios que uma frente fria se forme e ajude a reforçar chuva entre São Paulo, Rio De Janeiro e sul de Minas Gerais.

O que é o fenômeno La Niña?

Oposto ao El Niño, o fenômeno La Niña se caracteriza principalmente pelo registro de temperaturas abaixo da média na superfície que fica próxima à Linha do Equador. Esse acontecimento, afeta o clima em quase toda a região da América do Sul.

No Brasil, entre os efeitos mais comuns está o aumento da precipitação e da vazão dos rios no Norte, além de reduzir as chuvas na Região Sul.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o fenômeno atual foi intensificado pelo fortalecimento dos ventos alísios entre meados de julho e meados de agosto de 2022. A alteração desses padrões de temperatura, agravou secas e inundações em diferentes partes do mundo.

Como será o clima durante a Primavera no Brasil?

Regiões Sul e Sudeste

Segundo o Climatempo, as chuvas devem reduzir e há uma tendência de estiagem o centro-sul do País, durante toda a Primavera.

Região Norte e Nordeste

No Norte, a tendência é que tenha mais chuva nesse período, com risco maior para invernada no início do verão.

Região Central

Na área central do Brasil, o La Niña provoca um risco maior para irregularidade do retorno das chuvas no início da primavera.

Até quando irá durar o La Niña?