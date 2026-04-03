Por que algumas estrelas piscam e outras não?

Quem observa o céu à noite pode notar que muitas estrelas parecem piscar, mudando rapidamente de brilho ou cor. Já alguns pontos luminosos permanecem estáveis, sem esse efeito. A explicação para essa diferença está principalmente na atmosfera da Terra e na forma como a luz chega até nossos olhos.

O fenômeno é conhecido como cintilação estelar e ocorre quando a luz das estrelas atravessa camadas turbulentas da atmosfera terrestre.

Por que as estrelas parecem piscar?

A luz emitida por uma estrela percorre enormes distâncias no espaço até chegar à Terra. Ao entrar na atmosfera, essa luz atravessa diferentes camadas de ar com temperaturas e densidades variadas.

Essas variações fazem com que a trajetória da luz se altere ligeiramente, causando pequenas mudanças no brilho e na posição aparente da estrela. Esse processo cria o efeito visual de "piscar".

Como as estrelas estão extremamente distantes e aparecem como pontos muito pequenos no céu, qualquer alteração na passagem da luz se torna perceptível para quem observa da superfície do planeta.

Por que alguns astros não piscam?

Alguns pontos luminosos no céu, como planetas, geralmente não apresentam esse efeito de cintilação.

Isso acontece porque, diferente das estrelas, os planetas estão muito mais próximos da Terra e aparecem como pequenos discos, e não como pontos de luz.

Dessa forma, as distorções causadas pela atmosfera acabam sendo diluídas, tornando o brilho mais estável.

Por esse motivo, um astro que não parece piscar muitas vezes pode ser um planeta visível a olho nu.

Como os telescópios ajudam a reduzir esse efeito

Astrônomos utilizam diferentes técnicas para minimizar o impacto da atmosfera nas observações. Telescópios espaciais, como o Hubble Space Telescope, operam fora da atmosfera terrestre e não sofrem com a cintilação.

Já telescópios instalados na Terra podem usar sistemas de ótica adaptativa, que corrigem em tempo real as distorções da atmosfera.

Essas tecnologias permitem observar estrelas e outros objetos celestes com muito mais precisão do que a olho nu.