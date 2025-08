Polêmica? Zoológico pede que pets virem comida para predadores

O zoológico de Aalborg, localizado no norte da Dinamarca, está pedindo doações de pequenos animais de estimação para alimentar seus predadores.

Segundo a Associated Press, a instituição afirmou que a medida visa imitar a cadeia alimentar natural dos animais abrigados no local, “em prol do bem-estar animal e da integridade profissional”, e garantiu que os animais serão “eutanasiados de forma humanitária” por uma equipe treinada.

Em uma postagem no Facebook, o zoológico explicou que, caso alguém tenha um animal saudável que precise ser doado por diversos motivos, pode oferecer o pet à instituição. A lista de animais aceitos inclui coelhos e galinhas. Após a eutanásia, os animais serão utilizados como alimento para os predadores do zoológico.

“Dessa forma, nada é desperdiçado — e garantimos o comportamento natural, a nutrição e o bem-estar dos nossos predadores”, afirmou o zoológico.

A solicitação online de doações de animais é acompanhada de uma imagem de um felino selvagem mostrando os dentes, com a boca aberta, além de um link para o site do zoológico, que também menciona o interesse por cavalos, segundo a AP.

Embora o zoológico não tenha fornecido mais detalhes, a instituição não especifica outros animais além dos mencionados como possíveis doações.

Cães ajudam a regular o estresse e melhoram qualidade de vida, diz estudo

A relação entre humanos e cães vem sendo estudada há décadas, mas novas evidências científicas indicam que os efeitos vão muito além do conforto emocional.

Pesquisadores do Instituto de Conexão Humano-Animal da Universidade de Denver descobriram que a presença de cães — durante situações de pressão — ativa simultaneamente dois eixos biológicos reguladores do estresse.

Segundo uma reportagem do Popular Science, o estudo submeteu os adultos participantes a um teste clássico de estresse, com apenas uma parte estando acompanhada de seus cães. Durante a pesquisa, os cientistas analisaram dois indicadores: o cortisol, relacionado ao eixo HPA (hipotálamo-pituitária-adrenal), e a enzima alfa-amilase, associada ao eixo SAM (simpatoadrenal medular).