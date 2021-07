Pfizer pede à Anvisa uso emergencial de remédio para complicações da covid

A Pfizer afirma ter solicitado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o uso emergencial do medicamento tofacitinibe para tratar pacientes que tiveram pneumonia causada pela covid-19.

A farmacêutica tem realizado pesquisas clínicas com o medicamento em conjunto do Hospital Albert Einstein em 15 centros brasileiros. De acordo com a Pfizer, a medicação foi testada em 289 pacientes que tiveram pneumonia causada pela covid-19.

"A pesquisa mostrou que entre os pacientes adultos internados com a pneumonia

resultante de COVID-19, o tofacitinibe levou a um risco menor de morte ou insuficiência

respiratória" disse a Pfizer em nota sobre a comparação do remédio com placebos. "Usado pelos médicos no momento certo, ele tem o potencial para prevenir a falência respiratória em pacientes”, explica Márjori Dulcine, diretora médica da Pfizer Brasil.

Atualmente, a medicação, que tem o nome comercial Xeljanz, já é aprovada no Brasil para tratamento de outras doenças, como artrite reumatoide, artrite psoriática e colite ulcerativa. Os dados do teste realizado pela Pfizer no país foram publicados no jornal de medicina New England Journal of Medicine.