A polêmica declaração de uma representante da Organização Mundial da Saúde na segunda-feira levantou um debate aquecido sobre as infecções causadas por pacientes da covid-19 que não apresentam nenhum sintoma. Ao responder à pergunta de um jornalista durante uma coletiva de imprensa, a chefe da unidade de doenças emergentes e zoonoses da OMS, Maria van Kerkhove, afirmou que infecções causadas por pacientes assintomáticos da covid-19 são “muito raras”.

A afirmação causou confusão porque as evidências até agora sugerem que pessoas sem sintomas também podem transmitir o vírus da mesma forma que um paciente sintomático. Depois da repercussão, a Organização Mundial da Saúde se retratou e afirmou que a dinâmica exata da transmissão do novo coronavírus ainda é desconhecida, e não descartou que pessoas assintomáticas possam passar o vírus a outras.

De acordo com cientistas, um dos problemas com essa afirmação é que é muito difícil distinguir entre os pacientes que são verdadeiramente assintomáticos (isto é, aqueles que não apresentam nenhum sintoma durante todo o período da infecção) e os pré-sintomáticos (pessoas infectadas que vão apresentar sintomas mais para frente).

As pesquisas feitas até agora indicam que cerca de 20% das pessoas que contraem o novo coronavírus se encontram na primeira categoria – a dos assintomáticos –, de acordo com um estudo de cientistas australianos que analisaram 571 artigos científicos publicados sobre o tema. Os demais 80% são casos de pessoas que acabam apresentando algum dos sintomas (como febre, coriza, falta de paladar e dores no corpo) em algum momento da infecção.

O problema é que, entre as pessoas que contraem o coronavírus, boa parte só apresenta sintomas depois de alguns dias. E nesse período em que estão pré-sintomáticas, elas têm uma carga viral tão alta quanto o de uma pessoa sintomática e podem transmitir o vírus da mesma forma que elas. Um estudo feito na China com 97 pacientes mostrou que 44% transmitiram a doença a outras pessoas durante a fase pré-sintomática. Outras pesquisas estimam que 40% a 60% das transmissões ocorrem justamente no período em que as pessoas ainda não apresentam sintomas.

“A pessoa que tem o vírus na faringe pode transmiti-lo quando fala, tosse ou espirra, ejetando o vírus através de gotículas no ar, mesmo se não apresentar nenhum sintoma”, diz o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, ex-presidente da Anvisa.

Ainda não se sabe exatamente uma pessoa totalmente assintomática pode transmitir o vírus da mesma maneira que um pré-sintomático. Mas, como é difícil diferenciar os dois tipos de casos, a recomendação do distanciamento social e o uso de máscaras ainda são a melhor maneira de evitar o contágio, segundo os especialistas. “É possível que as pesquisas mostrem o contrário, mas, por enquanto, é uma ideia equivocada dizer que os assintomáticos não transmitem o vírus”, diz Vecina Neto.