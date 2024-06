Ozempic facilita a gravidez? Mulheres relatam aumento de fertilidade

Os medicamentos ​​para perda de peso e diabetes Ozempic e Wegovy tornaram-se nomes conhecidos em todo o mundo. Entretanto, logo surgiram relatos de efeitos colaterais graves. Algumas mulheres relataram nas redes sociais que ficaram grávidas enquanto tomavam pílula anticoncepcional e faziam uso dos remédios da Novo Nordisk.

Outras foram diagnosticadas como impossibilitadas de engravidar, mas tiveram filhos após tomarem algum dos medicamentos

De acordo com a revista Nature, cientistas disseram que os relatos são plausíveis. Eles têm várias hipóteses sobre por que os medicamentos – que pertencem a um grupo conhecido como GLP-1 – aumentam a fertilidade, mas até que mais dados estejam disponíveis, o mecanismo exato permanece desconhecido.

Os medicamentos GLP-1 fornecem uma versão sintética de um hormônio natural chamado peptídeo 1 semelhante ao glucagon, que transmite a sensação de saciedade após comer. A droga se liga ao mesmo receptor do hormônio, mas se degrada mais lentamente, suprimindo o apetite por mais tempo.

Quando os medicamentos GLP-1 foram aprovados para controle de peso nos Estados Unidos, há alguns anos, a demanda disparou. A semaglutida – vendida pela Novo Nordisk como Wegovy para perda de peso e já comercializada sob a marca Ozempic como tratamento para diabetes tipo 2 – foi seguida pela tirzepatida, um medicamento produzido pela Eli Lilly que tem como alvo os receptores GLP-1 junto com outro tipo de receptor.

Dados da revista JAMA sugerem que os jovens em idade reprodutiva tomam cada vez mais estes medicamentos. Das 162.439 pessoas com idades entre 18 e 25 anos que receberam uma prescrição de GLP-1 em 2023, mais de 75% eram mulheres.

Um porta-voz da Novo Nordisk disse à Nature que não havia testado a semaglutida em grávidas ou em mulheres que pretendem engravidar. No entanto, como “existem dados limitados de ensaios clínicos sobre o uso de semaglutida em mulheres grávidas”, a empresa recomenda interromper o medicamento dois meses antes da gravidez para evitar a exposição do feto aos efeitos do medicamento.

Os cientistas estão investigando a ideia de que o GLP-1 possa estar associado à gravidez inesperada. Pessoas com sobrepeso e obesas frequentemente apresentam interrupções no ciclo menstrual causadas por desequilíbrios hormonais ou inflamação.

Na verdade, pessoas que tomam medicamentos GLP-1 relataram gravidez apesar de tomarem contraceptivos orais. A Eli Lilly aconselha as pessoas que usam contraceptivos orais a usar métodos anticoncepcionais de apoio por quatro semanas após o início da tirzepatida ou se aumentarem a dosagem.

Um porta-voz da Eli Lilly disse que a empresa estudou as interações medicamentosas como parte do processo padrão de aprovação da Food and Drug Administration (FDA). Eles descobriram que a tirzepatida altera a forma como os contraceptivos orais são absorvidos, tornando-os potencialmente menos eficazes.