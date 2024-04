Ozempic ajuda na redução de consumo de tabaco e álcool, indica relatório

Um novo relatório da Morgan Stanley apontou que pessoas que usam remédios como Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Zopbound reduzem o consumo de tabaco e álcool enquanto fazem uso da medicação. Trata-se de drogas conhecidas como GLP-1, focadas no combate à diabetes e na perda de peso por sua capacidade de suprimir o apetite.

Foram coletadas informações de 300 usuários desses remédios. Enquanto 40% das pessoas afirmou que fumava cigarros ao menos semanalmente antes de começar o tratamento, o número caiu para 24% após fazê-lo. Os hábitos ligados a cigarros eletrônicos caíram de 30% para 16% após começarem a usar os medicamentos.

O documento também apontou para resultados semelhantes relacionados ao consumo de álcool. Entre 56% e 62% dos indivíduos que faziam uso de bebidas alcoólicas relataram beber menos depois de adotar o uso dos GLP-1. Ademais, entre 14% e 18% cortaram o consumo de álcool por inteiro.

Assim, tem-se mais duas indústrias -- a do tabaco e a do álcool -- que precisam se atentar aos novos hábitos de consumo de quem faz uso de medicamentos como o Ozempic. Afinal, os costumes dessas pessoas, que se aproximam das centenas de milhares, estão mudando rapidamente.

Em outubro de 2023, por exemplo, o CEO do Walmart nos Estados Unidos, John Furner, declarou à Bloomberg News que indivíduos que adquirem esses medicamentos em suas farmácias estão comprando menos comidas em suas lojas. Segundo ele, esse público está adquirindo menos unidades de alimentos e menos calorias no seu mercado.

De acordo com a empresa Trilliant Health, as receitas desses remédios quadruplicaram entre o fim de 2020 e 2022, com mais de 9 milhões de receitas sendo emitidas nos últimos três meses de 2022.

Percebe-se, dessa forma, que o Ozempic e seus semelhantes estão mudando rapidamente o mercado. Agora, cabe às indústrias adaptar-se aos novos hábitos e costumes dos seus consumidores, sob o risco de ficar para trás.

Com informações do Quartz e da NBC News.