OMS espera resultados de testes com remédios contra covid-19 em 2 semanas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) espera resultados iniciais dentro de duas semanas sobre ensaios clínicos que estão sendo conduzidos com medicamentos que podem ser eficazes no tratamento de pacientes com Covid-19, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Mike Ryan, chefe do programa de emergências da OMS, afirmou que seria imprudente prever quando uma vacina contra a Covid-19 pode estar pronta para distribuição em massa.

Apesar de uma candidata a vacina poder mostrar sua eficácia até o final do ano, a pergunta é em quanto tempo a vacina pode ser produzida em massa, afirmou.