SK Hynix cai e arrasta Samsung na Coreia. Nos EUA, ADRs tombam 8%

A euforia em torno das ações ligadas à inteligência artificial (IA) na Coreia do Sul esbarrou nesta segunda-feira, 13, com um movimento de aversão ao setor. As ações da SK Hynix, fornecedora de chips de memória, registrou um tombo de 15%.

O movimento foi forte o suficiente para acionar a suspensão geral dos negócios no Kospi, principal índice acionário do país, que fechou o dia com perda de 9%. A Samsung Electronics, uma das concorrentes, também foi arrastada e caiu quase 11%.

O tombo reduziu o valor de mercado da SK Hynix para US$ 875 bilhões depois de ela ter entrado no grupo de empresas avaliadas acima de US$ 1 trilhão. A Samsung também deixou essa faixa de valuation. As informações são da Bloomberg.

SK Hynix: ADRs podem ter impactado

A ida de investidores para os recibos de ações estrangeiras nos Estados Unidos (ADRs) da SK Hynix, que estrearam na Nasdaq na sexta-feira, 10, com valorização de 13%, levou a uma oferta de US$ 26,5 bilhões que teve demanda sete vezes superior.

Hoje, no entanto, os mesmos ADRs recuam cerca de 8,21% no pré-mercado estadunidense, movimento que se espalhou para outros fabricantes de memória, como a Micron Technology, com queda de 5,29%, e a Sandisk, que cedeu 6,47%.

Outro fator que pesou sobre o humor dos investidores foi um relatório da Korea Investment & Securities, que circulou entre operadores e projeta que o lucro operacional da SK Hynix no trimestre pode ficar até 8% abaixo do consenso.

A corretora atribui essa possível frustração à alta concentração da receita da empresa em chips de memória de alta largura de banda (HBM), segmento em que os preços avançam num ritmo mais lento do que o dos chips convencionais.

Queda não reflete fundamentos, diz analista

Na avaliação do sócio-gerente da gestora Petra Capital Management, sediada em Seul, Chan H Lee, a queda hoje tem menos relação com os fundamentos da empresa e mais com realização de lucro após um lançamento bem-sucedido, conforme a Bloomberg.

"A listagem de ADRs foi um grande sucesso, mas grande parte desse sucesso já estava precificada. A fraqueza de hoje parece refletir uma reação típica de 'venda com a notícia' e a realização de lucros, em vez de qualquer mudança nos fundamentos", disse.

Já a analista de mercado da Vantage Global Prime, Hebe Chen, compara o momento a uma ressaca depois de um período de euforia. "O entusiasmo que impulsionou a alta dá lugar a um reajuste de expectativas muito mais severo", pontuou à agência.

Há quem projete, ainda, mais volatilidade. "Prevemos volatilidade elevada até o final de julho, à medida que investidores estrangeiros reequilibram suas posições", de acordo com o chefe de pesquisa da Julius Baer em Hong Kong, Richard Tang.

ETFs alavancados amplificam as oscilações

Os dados da bolsa de Seul compilados pela Bloomberg mostram, além disso, que investidores estrangeiros venderam 1,7 trilhão de wons, cerca de US$ 1,1 bilhão, em ações do Kospi ao longo do pregão, com a maior parte concentrada em papéis da SK Hynix.

Parte da volatilidade recente do mercado sul-coreano é atribuída à popularidade de fundos de ativos (ETFs, em inglês) alavancados, que replicam o desempenho combinado da SK Hynix e da Samsung.

Alguns dos maiores fundos desse tipo já acumulam perdas de quase 50% desde a estreia na bolsa local, no fim de maio. Desde o ano 2000, a bolsa da Coreia do Sul já ativou 13 suspensões por circuit breaker no Kospi, sete delas neste ano.

Mesmo com o revés, os papéis da SK Hynix ainda acumulam alta superior a 500% nos últimos 12 meses, período marcado por lucros recordes. Mas o CEO da SK, Kwak Noh-Jung, vê que a escassez de chips de memória deve persistir além de 2030.