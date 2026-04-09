O que é o maruim? Mosquito invade casas e preocupa moradores no Sul

Moradores de Ilhota, em Santa Catarina, enfrentam uma infestação de maruim, um mosquito de tamanho reduzido que tem alterado a rotina da população. O inseto provoca irritação na pele, coceira intensa e pode transmitir doenças como a febre do Oropouche.

Segundo informações do programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, moradores passaram a manter portas e janelas fechadas mesmo em dias de calor e a usar roupas compridas, como calças, casacos e até luvas, para evitar as picadas.

O que é o maruim e por que preocupa

O maruim é um inseto do gênero Culicoides paraensis, com tamanho entre 1 e 3 milímetros, muito menor que o mosquito da dengue. Por ser extremamente pequeno, consegue atravessar telas comuns de janelas e portas, o que dificulta o controle.

A picada causa ardência, coceira e irritações na pele. Em grande quantidade, o contato frequente pode aumentar o risco de transmissão de patógenos.

Doença transmitida não tem vacina

O maruim pode transmitir o vírus Oropouche, responsável por uma febre com sintomas semelhantes aos da dengue, como dor no corpo, febre, dor de cabeça e mal-estar.

Segundo o Ministério da Saúde, não há vacina nem tratamento específico para a doença. O atendimento é feito com medidas de suporte, como repouso e controle dos sintomas.

Por que o mosquito se espalhou na região?

A proliferação do maruim está associada a fatores ambientais, como presença de matéria orgânica em decomposição e umidade.

Ambientes com cultivo agrícola, como plantações de banana, além de áreas próximas a rios, brejos e locais com acúmulo de folhas e restos orgânicos, favorecem a reprodução do inseto.

Segundo a prefeitura, ainda não há um produto com eficácia comprovada para o controle específico do maruim. Medidas usadas contra outros mosquitos, como inseticidas comuns, não têm o mesmo efeito.

Além disso, o tamanho reduzido permite que o inseto passe por barreiras físicas e dificulta ações de contenção.

Como se proteger das picadas

Medidas simples podem ajudar a reduzir o contato com o inseto e diminuir o risco de picadas no dia a dia. As recomendações envolvem principalmente proteção do corpo e cuidados com o ambiente.