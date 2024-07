O que causa a enxaqueca? Estudo revela nova pista sobre origem da doença

A forma como a enxaqueca aparece ainda não foi totalmente elucidada, mas um estudo recente traz novos detalhes sobre como esses ataques de dor de cabeça são desencadeados. A depressão cortical alastrante (DCA), uma onda de supressão da atividade cerebral, tem sido apontada como um fator principal no desencadeamento da dor de cabeça. No entanto, o mecanismo exato permanece desconhecido. O estudo foi apresentado pela revista Science.

Pesquisadores utilizaram modelos de roedores para demonstrar que a DCA pode induzir alterações no proteoma do líquido cefalorraquidiano, com aumento na expressão de proteínas capazes de ativar o nervo trigêmeo. Essas proteínas poderiam alcançar e ativar o nervo trigêmeo, desencadeando a dor de cabeça através de uma zona do gânglio trigeminal que não possui bainha epineural. Esses resultados identificam uma via de comunicação entre os sistemas nervoso central e periférico que pode estar envolvida no desencadeamento da enxaqueca.

Pacientes com enxaqueca clássica experimentam a aura, que são déficits neurológicos transitórios associados à depressão cortical alastrante, que precedem os ataques de dor de cabeça. Ainda não está claro como um evento patológico no córtex pode afetar os neurônios sensoriais periféricos.

Neste estudo, os pesquisadores mostraram que o líquido cefalorraquidiano flui para o gânglio trigeminal, estabelecendo uma sinalização não sináptica entre o cérebro e as células trigeminais.

Apagão cerebral

O estudo identificou uma via de comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico que pode explicar a relação entre a aura da enxaqueca e a dor de cabeça. Isso sugere que um breve "apagão" cerebral, quando a atividade neuronal é interrompida, muda temporariamente o conteúdo do líquido cefalorraquidiano. Esse fluido alterado viaja através de uma lacuna anatômica previamente desconhecida para os nervos no crânio, onde ativa receptores de dor e inflamação, causando dores de cabeça.

O cérebro em si não possui receptores de dor; a sensação de dor de cabeça vem de áreas fora do cérebro que estão no sistema nervoso periférico. Mas como o cérebro, que não está diretamente ligado ao sistema nervoso periférico, desencadeia os nervos para causar dor de cabeça é algo pouco compreendido, tornando difícil o tratamento das enxaquecas.

Os cientistas utilizaram um modelo de camundongo para explorar um tipo específico de dor de cabeça chamado enxaqueca com aura. Um terço das pessoas que sofrem de enxaqueca experimentam uma fase antes da dor de cabeça conhecida como aura, que causa sintomas como náusea, vômito, sensibilidade à luz e dormência. Durante a aura, o cérebro passa por um apagão chamado depressão cortical alastrante (DCA), quando a atividade neuronal é interrompida por um curto período.

Os estudos sugerem que as dores de cabeça ocorrem quando moléculas no líquido cefalorraquidiano drenam do cérebro e ativam os nervos nas meninges, as camadas que protegem o cérebro e a medula espinhal. A equipe de pesquisadores queria explorar se existem vazamentos semelhantes no líquido cefalorraquidiano que ativam o nervo trigêmeo, que percorre o rosto e o crânio.

Os autores criaram camundongos que experimentam DCA e analisaram o movimento e o conteúdo do líquido cefalorraquidiano. Durante uma DCA, eles descobriram que as concentrações de algumas proteínas no fluido caíram para menos da metade de seus níveis usuais. Os níveis de outras proteínas mais que dobraram, incluindo o da proteína transmissora de dor CGRP, que é um alvo dos medicamentos para enxaqueca.

Os pesquisadores também descobriram uma lacuna nas camadas protetoras ao redor do gânglio trigeminal, permitindo que o líquido cefalorraquidiano inundasse essas células nervosas.