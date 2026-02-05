O alimento que pode durar séculos sem estragar — você tem em casa

Um alimento natural pode permanecer próprio para consumo por décadas - e até por séculos - sem apodrecer, estragar ou desenvolver bactérias perigosas. Embora a maioria dos produtos tenha prazo de validade, há um caso que chama atenção justamente por “quebrar as regras” da conservação: o mel.

De acordo com informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a durabilidade do mel está ligada à sua composição química e ao processo de produção realizado pelas abelhas. O néctar coletado nas flores pode ter até 70% de água, mas esse nível cai drasticamente antes de virar mel.

As abelhas desidratam o néctar ao abaná-lo com as asas, reduzindo o teor de água para cerca de 17%. Esse detalhe é decisivo porque microrganismos, como fungos e bactérias, precisam de água para se multiplicar. Com pouca umidade disponível, o mel se torna um ambiente hostil para a proliferação microbiana.

Por que o mel não estraga? Entenda a 'fórmula' natural

Além da baixa quantidade de água, outro fator importante é a acidez. Durante o processo de transformação do néctar, uma enzima presente no estômago das abelhas quebra a glicose e gera ácido glucônico, o que aumenta a acidez do produto final.

Segundo a revista Science Focus, essa combinação de alta acidez e baixa atividade de água dificulta o crescimento de microrganismos, reforçando o caráter antimicrobiano do mel.

O mel pode mudar de cor e cristalizar — mas continua seguro

Especialistas apontam que, mesmo sem prazo de validade, o mel pode passar por alterações físicas ao longo do tempo. Entre as mudanças mais comuns estão o escurecimento e a cristalização.

Essas transformações, no entanto, não indicam que o produto estragou. Elas não comprometem a segurança do alimento e, em geral, não afetam o sabor nem o aroma.

Diante disso, para aproveitar ao máximo as características do alimento, a recomendação é optar pelo mel natural, cru e não filtrado. Segundo a revista Nature Nat’s, esse tipo de mel não passa por aquecimento intenso, o que ajuda a preservar componentes do produto, incluindo traços de pólen e outras substâncias associadas às suas propriedades.