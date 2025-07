Antes dos dinossauros: conheça os superpredadores mortais da Pangeria — um deles é brasileiro

Quem pensa que os maiores seres que foram os dinossauros talvez não saiba que, milhões de anos antes deles surgirem, a Terra foi dominada por criaturas imponentes e predadoras que comandaram o único continente da época: Pangeia.

Durante o período Permiano, cerca de 280 milhões de anos atrás, a Terra vivia um superaquecimento global extremo. A Pangeia era uma massa de terra vasta e imensa, banhada pelo oceano Panthalassa, e as regiões interiores do continente eram marcadas por vastos desertos e temperaturas elevadíssimas. Nas regiões costeiras, poucas florestas primitivas de samambaias e coníferas eram as únicas a sobreviver, enquanto flores, grama e árvores frutíferas eram inexistentes.

Foi nesse cenário, 15 a 20 milhões de anos antes do surgimento dos primeiros dinossauros, que os sinapsídeos dominaram o topo da cadeia alimentar, predadores vorazes e implacáveis. Esses seres, apesar de algumas características em comum com répteis, como escamas, eram completamente diferentes de tudo o que existia até então. Não dependiam de lagos ou rios para se reproduzir e possuíam dentes de sabre afiados, especializados para matar presas grandes ou protegidas por couraças.

Os predadores do período Permiano

Entre os superpredadores do Permiano, destacaram-se os gorgonópsidos, que se tornaram os maiores carnívoros terrestres da época. Conheça alguns deles:

Dimetrodon

Dimetrodon limbatus (Florilegius/Universal Images Group via Getty Images)

O Dimetrodon, que se assemelhava a um dragão-de-komodo, era um predador imenso, que pesava até 250 quilos e podia medir até 5 metros. A vela dorsal era formada por espinhos neurais, e ele vivia em uma região de pântanos. Os dentes eram curvos e serrilhados, embora as mandíbulas fossem estreitas.

As descobertas de fósseis no Texas indicam que, para cada grande herbívoro encontrado, eram descobertos em média 8,5 fósseis de Dimetrodon.

Dinocéfalos

O Anteossauro, uma espécie de T. rex do Permiano, foi o maior predador do período, com até seis metros de comprimento. Possuía mandíbulas musculosas e dentes poderosos capazes de esmagar ossos, além de cristas ósseas acima dos olhos. A agilidade, semelhante à de um guepardo, somada à capacidade de estabilização do olhar feita pelo cérebro, tornava-o um caçador imbatível. Ele podia perseguir presas com foco constante.

Já o Pampaphoneus biccai, descoberto no Brasil, é um marco da paleontologia sul-americana, sendo o maior predador terrestre do Permiano no continente. Com um crânio robusto e dentes poderosos, media quase 3 metros e podia chegar até 400 quilos.

Inostrancevia

O Inostrancevia foi o maior gorgonopsiano da história, medindo até cinco metros de comprimento e pesando 700 quilos. Com caninos enormes e dentes especializados para rasgar carne, semelhantes aos dos tigres-dente-de-sabre, ele era uma verdadeira máquina de matar.

A dieta, entretanto, era restrita, já que ele não conseguia mastigar e precisava engolir pedaços grandes de carne, o que o tornava ecologicamente vulnerável.

A Grande Extinção e o fim dos superpredadores

Por volta de 252 milhões de anos atrás, o planeta sofreu a chamada extinção Permo-Triássica, a maior extinção em massa da história, que eliminou cerca de 90% das espécies marinhas e 70% das terrestres. Essa extinção foi causada pelas erupções dos Trapps Siberianos, um vasto depósito vulcânico que liberou gases tóxicos e cinzas, causando um superaquecimento global catastrófico.

Os superpredadores como o Inostrancevia e o Anteossauro desapareceram durante esse evento, juntamente com muitas outras formas de vida. Apenas espécies mais flexíveis, como os dicinodontes herbívoros, conseguiram sobreviver.