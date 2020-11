Monólito misterioso é encontrado em deserto nos EUA

Um time de biólogos americanos descobriu um monólito de metal em um deserto em Utah, nos Estados Unidos. O objeto, segundo eles, não tem uma origem confirmada e foi encontrado “sem querer”, durante uma contagem de carneiros no local. Com cerca de 3,6 metros de altura, era claro que ele não seria facilmente ignorado.

Os biólogos estavam sobrevoando o local quando um deles enxergou algo brilhante no solo. “Ele ficou tipo ‘volte, volte, volte’. E eu não entendi, então ele disse que havia algo no solo mais para trás de onde estávamos e que nós deveríamos olhar o que era”, afirmou o piloto à emissora local KSLTV. “Nós estávamos pensando se aquilo era algo que a Nasa havia colocado lá. Eles estão lançando satélites ou algo assim?”, acrescentou.

Depois de uma investigação, a equipe concluiu que provavelmente era apenas uma obra de arte. O piloto especula que o objeto possa ter sido colocado por algum fã do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick, que mostra grandes monólitos inseridos por alienígenas no deserto. “Essa foi a coisa mais estranha que eu encontrei por aí em todos os meus anos de voo”, disse o piloto.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'…@KSL5TV #KSLTV #Utah

Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS

— Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020