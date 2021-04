Missão espacial com foguete SpaceX decola com sucesso rumo à ISS

O foguete SpaceX Falcon 9 transportando a cápsula Crew Dragon com quatro astronautas a bordo decolou com sucesso na sexta-feira, 23, do Cabo Canaveral, na Flórida, para realizar uma missão na Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês).

A missão — batizada de Crew-2 — inclui os astronautas americanos Shane Kimbrough e Megan McArthur, junto com o membro da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa), Akihiko Hoshide, e o membro francês da Agência Espacial Europeia (ESA), Thomas Pesquet.

O voo usa novamente o foguete de reforço usado na missão Crew-1 — o primeiro —, e a cápsula Crew Dragon é a mesma usada na missão de teste em 2020, representando uma grande economia para a Nasa.