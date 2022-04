Missão Ax-1: pela 1ª vez, tripulantes privados vão à ISS em nave da SpaceX

Nesta sexta-feira, 8, a empresa espacial Axiom Space irá realizar a Axiom Mission 1. Será a primeira vez que tripulantes privados, ou seja, que não são astronautas, viajarão até a Estação Espacial Internacional (ISS). Eles estarão a bordo de uma nave Crew Dragon da SpaceX, empresa de Elon Musk.

Durante a missão de 10 dias, os quatro tripulantes vão realizar cerca de 25 experimentos e pesquisas científicas na ISS. Um deles inclui o uso de um capacete de leitura cerebral, idealizado pela empresa Brain.Space, para entender quais alterações neurais acontecem no cérebro humano na baixa órbita da Terra.

A Axiom espera executar várias outras missões da estação espacial nos próximos anos, mas o objetivo final é enviar o próprio módulo em 2024, que será usado para estudo e também como estúdio de cinema.

Horário do voo e como assistir

A missão Ax-1 está programada para 8 de abril, às 12h17 no horário de Brasília. O lançamento pode ser acompanhado pelo site ou canal do YouTube da Nasa. A volta está programada para 18 de abril.

Quem estará no voo?

Apesar do termo "tripulantes privados", nem todos os quatro escolhidos para a Ax-1 são "pessoas comuns" sem qualquer experiência no espaço.

Michael López-Alegría, que comandará a missão, é ex-astronauta da NASA e vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Axiom Space.

Até o momento, López-Alegría detém o recorde de mais atividades extraveiculares (caminhadas espaciais) já realizadas, em 10 excursões diferentes. Ele também tem o tempo mais acumulado em um traje espacial, com 67 horas e 40 minutos.

Os outros três tripulantes não são astronautas. O primeiro, Larry Connor, será o piloto da missão e tem experiência em mais de 16 aeronaves diferentes.

Connor é dono de uma empresa de investimentos imobiliários e tecnológicos, avaliada em 3,3 bilhões de dólares. No lado filantrópico, ele fundou o The Connor Group Kids & Community Partners, com o objetivo de abordar a pobreza geracional.

Mark Pathy será o especialista da missão. Pathy é CEO e presidente da MARVIK em Montreal, no Canadá. A MARVIK realiza investimentos em empresas com foco em inovação, empreendedorismo e áreas como sustentabilidade ambiental e responsabilidade social.

Eytan Stibbe também será especialista da missão. Stibbe é o sócio fundador do fundo de investimento de impacto Vital Capital, que se concentra em países com poucos recursos. Stibbe é um ex-piloto de caça da Força Aérea de Israel (IAF) e instrutor de voo na Academia de Voo da Força Aérea de Israel, já tendo voado milhares de vezes.