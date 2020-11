Marte pode ter “roubado” um pedaço da Lua, diz estudo

Um estudo publicado pelo observatório irlandês Armagh Observatory and Planetarium (AOP) aponta que um pedaço do principal satélite da Terra está orbitando Marte sem querer. Para os pesquisadores, um asteroide chamado (101429) 1998 VF31, que fica próximo à órbita marciana, teve uma leitura do espectrógrafo muito parecida com a da Lua, identificando assinaturas químicas extremamente similares às do satélite terrestre.

O que pode ter acontecido, segundo eles, é que, durante uma colisão antiga, um pedaço da Lua ficou preso pela gravidade de Marte.

“O aspecto desse asteroide em particular parece ser quase uma campinha de partes da Lua onde existe uma base rochosa exposta, como interiores de crateras e montanhas”, afirma Galin Borizov, pesquisador do AOP, em um comunicado à imprensa.

Apesar desses indícios, os cientistas não descartam a possibilidade de o asteroide ser só uma pedra de Marte, mesmo, e não um pedaço da nossa Lua. O que pode ter acontecido é que ele é extremamente parecido com o satélite da Terra — uma semelhança díficil de ignorar, segundo eles. Por conta da história turbulenta do espaço, a probabilidade de se tratar de um pedaço lunar é alta, mas ainda não se pode afirmar com certeza.

“O sistema solar era muito diferente do que conhecemos hoje. O espaço entre os planetas recentemente formados eram cheios de detritos e colisões eram comuns. Asteroides grandes estavam constantemente batendo na Lua e em outros planetas”, afirmou o astrônomo Apostolos Christou.