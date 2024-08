Marte pode ter oceano 'escondido' em subsolo, diz estudo

Se a localização da InSight em Elysium Planitia, a segunda região vulcânica mais extensa de Marte, for representativa do restante do planeta, a quantidade de água subterrânea seria suficiente para encher um oceano com cerca de 1 a 2km de profundidade, de acordo com Wright.

Embora a InSight não esteja mais em funcionamento, os cientistas continuam analisando seus dados coletados entre 2018 e 2022 para obter mais informações sobre o interior de Marte. Marte úmido Há mais de 3 bilhões de anos, Marte era um planeta úmido, mas acredita-se que tenha perdido sua água da superfície à medida que sua atmosfera foi se dissipando, transformando-o num lugar árido e empoeirado, como hoje. Os cientistas acreditam que grande parte dessa antiga água "escapou" para o espaço ou permaneceu enterrada abaixo de sua superfície.