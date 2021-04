Jeff Bezos assina contrato com Pentágono para projetar foguete nuclear

O Pentágono concedeu na segunda-feira (13) à Blue Origin, empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos, um contrato de 2,5 milhões de dólares para projetar uma espaçonave movida a energia nuclear.

A agência de pesquisas do exército dos Estados Unidos (DARPA), do Pentágono, também escolheu a Lockheed Martin e a General Atomics para a primeira fase de um programa de 18 meses que deve resultar na construção da espaçonave, disse a agência americana em comunicado.

No caso da Lockheed Martin, o contrato foi de 2,9 milhões de dólares para projetar a nave a DRACO, que fará lançamentos até à Lua; e a General Atomics, recebeu 22,2 milhões de dólares para projetar um pequeno reator nuclear para alimentar um foguete.

A DARPA quer testar a tecnologia de propulsão térmica nuclear, que usa um reator nuclear em um foguete para aquecer o combustível e impulsionar a nave além da órbita baixa da Terra.

A nova empreitada da Blue Origin pode ser encarada como resultado da dedicação exclusiva do ex-CEO da Amazon. Depois de deixar o comando da varejista no início do ano, Bezos tem focado em expandir os negócios da Blue Origin que, além da SpaceX, encara a entrada de concorrentes vindos da Ásia e Europa.