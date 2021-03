Inpe divulga imagens surpreendentes feitas pelo satélite Amazônia 1; veja

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou nesta quarta-feira (10) imagens diretamente do Amazônia 1, primeiro satélite completamente brasileiro.

Lançado na madrugada de 28 de fevereiro, às 1h54, o Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil, apesar de seu lançamento ter sido na Índia, mais especificamente no Centro de Lançamento Sriharikota.

Ele foi a primeira construção feita a partir da Plataforma Multimissão (PMM), estrutura desenvolvida pelo Inpe que possibilita a adaptação aos propósitos de diferentes missões e consequentemente reduz custos de projetos espaciais.

Seu intuito é fornecer imagens para monitoramento ambiental e da agricultura por todo o país, além da observação da região costeira, reservatórios de água, desastres ambientais e outras aplicações. Seus dados ficarão disponíveis para a comunidade científica, órgãos governamentais e qualquer pessoa que tenha interesse em entender melhor o nosso planeta Terra.

De acordo com nota divulgada pelo Inpe, o satélite ficará na fase de manobras para colocar o satélite em sua órbita nominal até a próxima segunda-feira (15). Depois, a fase de comissionamento da câmera WFI irá começar e deve seguir por dois meses para avaliar a qualidade radiométrica e geométrica das imagens.

"Todos os ajustes necessários nos parâmetros de configuração do processamento serão feitos nesse período com o objetivo de gerar produtos de imagens com a melhor qualidade possível", escreveu o órgão em nota. Após essa fase, o satélite Amazona 1 será oficialmente operacional e suas fotos estarão disponíveis pelo catálogo de imagens do Inpe.

Veja as primeiras fotos divulgadas do Amazônia 1:

Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi-Heath, na Bolívia

Município de Ibotirama, na Bahia, ao lado do Rio São Francisco

Reservatório de Sobradinho, Rio São Francisco e seu entorno

Região metropolitana do Rio de Janeiro e seu entorno