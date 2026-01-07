Hérnia de disco: técnica brasileira reduz a necessidade de cirurgia

Uma nova técnica desenvolvida por médicos brasileiros está chamando a atenção por oferecer uma alternativa eficaz que pode dispensar intervenções cirúrgicas para tratar hérnia de disco, uma das causas mais comuns de dor na coluna e pode limitar atividades simples do dia a dia.

O procedimento, chamado "infiltração epidural transforaminal infraneural utilizando corticosteroides" e publicado na revista International Society for the Advancement of Spine Surgery, consiste em uma abordagem minimamente invasiva que foi testada em pacientes que não responderam ao tratamento conservador e mostrou bons resultados no alívio dos sintomas.

Segundo pesquisadores do Hospital Sírio Libanês, o novo método atua diretamente no problema que causa dor, sem a necessidade de grandes incisões ou internação prolongada. Isso significa que muitos pacientes podem evitar os riscos e o tempo de recuperação associados às cirurgias tradicionais.

No estudo, os pesquisadores submeteram 99 pacientes à nova técnica, sendo 45 homens e 54 mulheres. Os resultados mostraram que, após seis meses do procedimento, 85,9% dos pacientes estavam sem dor. E, como é uma abordagem pouco invasiva, a recuperação também é mais rápida.

Embora não substitua completamente a cirurgia em todos os cenários — já que alguns casos mais graves ainda podem exigir intervenção, como em 14% das análises do estudo — a nova técnica representa um avanço importante na maneira de tratar um problema que afeta a qualidade de vida de 1% a 5% da população mundial anualmente.