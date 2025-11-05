Ciência

106 metros quadrados e 111 mil aranhas: como é a maior teia do mundo

Com mais de 100 metros quadrados, essa teia é o lar de mais de 100 mil aranhas

Descoberta: maior teia de aranha do mundo é encontrada entre a Grécia e a Albânia (Divulgação/Subterranean Biology.)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19h07.

Última atualização em 5 de novembro de 2025 às 23h23.

Se você é fã de Harry Potter, provavelmente se lembra de Aragog, a temível aranha gigante que habita a Floresta Proibida. Se o bicho existisse na vida real, já poderia ter uma "casa" para chamar de sua. Na fronteira entre a Grécia e a Albânia, uma colônia de aranhas construiu a maior teia de aranha do mundo, com nada menos que 106 metros quadrados e 111 mil aracnídeos. A descoberta foi publicada em outubro na revista científica Subterranean Biology.

Ecossistema de enxofre

A teia foi encontrada em uma caverna com altos níveis de enxofre e ausência de luz. Por isso, a caverna abriga um ecossistema que, ao contrário do mundo de Harry Potter, depende da quimiossíntese (não da magia) para sustentar a vida.

Essa gigantesca teia foi formada pelas espécies Tegenaria domestica (uma aranha doméstica) e Prinerigone vagans, que coexistem em uma rede colaborativa, algo inédito, uma vez que a primeira costuma viver de forma solitária.

A estrutura é composta por milhares de teias individuais em formato de funil que, jutas, formam um mosaico gigante. Essa variação, somada ao ambiente único rico em enxofre, e a diferença genética das espécies proporcionou o desenvolvimento de vários microbiomas ao redor da teia.

Testes de DNA também indicaram diferenças entre as espécies encontradas dentro e fora da caverna, indicando adaptações evolutivas ao ecossistema.

Preservação

Os pesquisadores que escreveram o estudo esperam que mais publicações acadêmicas continuem sendo feitas a partir desta descoberta - exatamente para entender o comportamento das espécies.

Eles alertam, entretanto, que o fato da caverna estar localizada na fronteira entre dois países pode causar entraves para sua preservação.

