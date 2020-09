Gato de pessoa infectada com covid-19 também contraiu doença

Desde o início da pandemia do novo coronavírus muitos estudos têm tentado entender a incidência do vírus em animais de estimação. Até o momento, a incidência da doença em animais é bastanta rara e acontece em casos isolados. Um novo estudo, publicado nesta sexta-feira, 18, comprovou que uma família de infectados pela doença foi capaz de passar a covid-19 para seu gato de estimação.

O gato em questão apresentou sintomas como falta de ar e queda do número de plaquetas. Por ter problemas cardíacos prévios à infecção, ele passou por uma eutanásia e, durante a necropsia foram encontrados sinais de cardiomiopatia hipertrófica (doença na qual os músculos do coração se tornam espessos) e um quadro grava de edema pulmonar e trombose.

Em um teste das vias nasais, foi detectada a presença do SARS-CoV-2. Segundo o estudo, o animal tinha uma infecção subclínica de SARS-CoV-2 concomitante com um quadro de miocardiopatia que não tinha relação com a doença e foi o motivo da eutanásia.

O caso aconteceu na Espanha, mas não foi o primeiro a ser relatado no mundo. Em Hong Kong e nos Estados Unidos, por exemplo, pelo menos quatro cachorros ficaram doentes e seis gatos na Bélgica, Hong Kong, França e Alemanha. Outros animais afetados foram os visons e pelo menos oito felinos de grande porte no Zoo de Bronx, em Nova York.

Em maio, uma pesquisa publicada no periódico científico New England of Medicine, por exemplo, afirmou que os gatos eram capazes de ser infectados pela covid-19 por humanos, mas somente de repassá-las para outros gatos. Não existe, portanto, nenhuma evidência científica de que o contágio de forma contrária aconteça.

Outro grande estudo realizado sobre casos de covid-19 em animais apontou, no entanto, que cães e gatos podem ser infectados pelo vírus tanto quanto os humanos, mas com sintomas muito mais leves e com menos riscos. Os pets, embora não apresentassem RNA positivo do vírus, já possuíam anticorpos contra a covid-19, o que indica que eles foram infectados anteriormente pela doença. Os pesquisadores descobriram que evidências de uma infecção prévia estavam presentes em 3% dos cachorros e em 4% dos gatos que participaram do estudo.

Os animais devem fazer distanciamento social?

Por Lucas Agrela

Em um comunicado oficial, a Federal And Drug Administration (FDA), agência americana análoga à Anvisa, recomenda que os animais não interajam com humanos e outros animais fora de casa durante o período da quarentena.

O artigo diz ainda que donos de animais de estimação devem evitar passear com eles em parques e outros locais que possam ter um grande número de pessoas.

No Brasil, o Ministério da Saúde já recomendou, em uma fala sobre o coronavírus, que as pessoas sempre lavem as mãos após a interação com animais.