Fruta quase desconhecida do Brasil é uma das mais raras do mundo

A jabuticaba é uma das frutas mais tradicionais do Brasil, conhecida por sua casca escura e sabor doce, usada em sucos, doces e até vinhos. Porém, uma variação rara dessa fruta, a jabuticaba-branca, é pouco conhecida pela população.

Cultivada principalmente na região sudeste do Brasil, especialmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, a jabuticaba-branca é uma das frutas mais exóticas do país — e do mundo. Ela pode ser encontrada ao longo do Rio Doce e na Zona da Mata mineira.

Diferente da versão tradicional, sua casca é de um tom verde, que não muda de cor mesmo quando a fruta já está madura. Embora o nome sugira uma cor branca, a jabuticaba-branca apresenta uma casca amarelo-esverdeada quando madura e uma textura aveludada.

Ela é fonte de vitamina B e C, fósforo, ferro e cálcio, sendo excelente para o fortalecimento do sistema imunológico e para a formação de hemoglobina.

Características da jabuticaba-branca e seu cultivo

Jabuticaba-branca: frutificação ocorre no verão (Reprodução/ Youtube)

Assim como a jabuticaba tradicional, a versão branca pertence à família Myrtaceae. A árvore da jabuticaba-branca, chamada Myrciaria aureana, é uma planta perene, que pode atingir até 5 metros de altura.

Sua floração ocorre no final do inverno e no início da primavera, com flores brancas que brotam diretamente nos troncos da árvore, dando origem aos frutos.

A frutificação ocorre entre os meses de janeiro e março, período em que a jabuticaba-branca apresenta sua melhor qualidade e sabor.