A foto destacada nesta quinta-feira, 1, no site da agência espacial americana Nasa mostra o planeta Marte se tornando ainda mais brilhante. A foto, chamada de “Olho de Marte”, mostra uma imagem do planeta que parece apreciar, também, a vista.

A explicação que vem abaixo da foto explica que o “disco de Marte já está perto do seu tamanho máximo aparente para telescópios que estão na Terra”. “Perto da virada para o século 20, astronômos e um apreciador ávido de Marte, Percival Lowell, associou o Olho de Marte com uma conjunção de canais que ele havia desenhado. Grandes e visíveis mudanças no tamanho e no formato do olho agora são entendidas a partir de imagens em alta qualidade”, afirma a agência. A foto, tirada em 22 de setembro deste ano, foi destacada no concurso Astronomy Picture of the Day.

As fotos do dia da Nasa são encontradas na internet ou enviadas pelos fotógrafos para a agência espacial americana. As imagens são avaliadas e selecionadas por especialistas da agência.

Segundo a Nasa, Marte é um “planeta cheio de poeira, gelado e desértico” com uma atmosfera “muito fina”. Um ano no planeta vermelho dura 687 dias terrestres e ele é um dos mais explorados na nossa galáxia.