Agência reguladora dos EUA ironiza uso da ivermectina contra covid

A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos (FDA, em inglês) fez uma publicação neste sábado, 21, ironizando o uso de ivermectina para o tratamento de covid-19.

"Você não é um cavalo. Você não é uma vaca. Sério, pessoal, parem com isso", publicou a FDA no Twitter, compartilhando um link para um posicionamento da agência, divulgado em maio deste ano, intitulado: "Por que você não deve usar ivermectina para tratar ou prevenir Covid-19".

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4

— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021