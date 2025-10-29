Família encontra tesouro de reis e rainhas e pode ganhar R$ 1,6 milhão

Ciência

Tesouro medieval: moedas encontradas por família britânica vai a leilão milionário (wirestock/Getty Images)

Em abril de 2020, em plena pandemia, uma família da cidade de Milford on Sea, na Inglaterra, encontrou moedas de ouro enterradas no jardim da casa enquanto consertava uma cerca do quintal. Quatro anos depois, podem faturar R$ 1,6 milhão com o leilão das peças.

Após a descoberta, a família acionou o Sistema de Antiguidades Portáteis do Museu Britânico, que confirmou a autenticidade do material e identificou 63 moedas de outro e uma de prata dos séculos 15 e 16. Algumas das peças do acervo são marcadas com as iniciais de Catarina de Aragão e Jane Seymour, primeira e terceira esposas do rei Henrique VIII. 

Tesouro histórico

A coleção conta com moedas de quatro reis, duas rainhas e um cardeal do Reino Unido. Segundo o Museu Britânico, as moedas datam do fim da Idade Média, um período de transição em que o rei Henrique VIII se autoproclamou chefe religioso da Inglaterra e confiscou os bens da Igreja Católica. 

A hipótese do museu é de que as moedas pertenceram a um comerciante ou a um membro da Igreja, que enterrou o tesouro para se proteger do confisco.

Leilão milionário

O leilão acontecerá no dia cinco de novembro, na Suíça. A coleção foi avaliada em pelo menos £ 230 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) e a família receberá o valor integral do arrecadado.

