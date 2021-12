EUA autoriza pílula contra covid-19 da Pfizer para uso doméstico

A Pfizer informou nesta quarta-feira que a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) autorizou sua pílula antiviral para Covid-19, tornando-a o primeiro tratamento caseiro contra o coronavírus, com a expectativa de se tornar uma importante ferramenta no combate à rápida disseminação da variante Ômicron.

Dados do ensaio clínico da Pfizer mostraram que seu regime antiviral com duas drogas foi 90% eficaz na prevenção de hospitalizações e mortes em pacientes com alto risco de contrair a forma grave da doença. Dados laboratoriais recentes sugerem que a droga mantém sua eficácia contra a Ômicron.

A agência autorizou o medicamento oral para o tratamento de pacientes adultos do grupo de alto risco e pacientes pediátricos com pelo menos 12 anos de idade com Covid-19 fora do hospital.

A empresa disse estar pronta para começar a entrega imediata nos EUA e elevou suas projeções de produção de 80 para 120 milhões de esquemas de tratamento em 2022.

O contrato do governo norte-americano para compra de 10 milhões de esquemas do medicamento da Pfizer custa 530 dólares por tratamento.

Os comprimidos da Pfizer, tomados com o medicamento antiviral mais antigo, ritonavir, serão vendidos sob a marca Paxlovid. Os comprimidos devem ser ingeridos a cada 12 horas durante cinco dias, logo após o início dos sintomas.

A Pfizer disse que planeja registrar um novo pedido de uso do medicamento junto à FDA em 2022 para uma possível aprovação regulatória completa.