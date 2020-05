Estudo mostra sintomas neurológicos causados pelo novo coronavírus

Um novo estudo sobre o novo coronavírus analisou seu impacto no sistema nervoso central e mostrou sintomas neurológicos dos pacientes infectados.

O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade de Cincinnati e de quatro institutos de saúde italianos. Os resultados foram publicados no jornal científico Cardiology nesta semana.

Ao analisar imagens de 725 pacientes infectados pelo novo coronavírus, os pesquisadores identificaram sintomas neurológicos causados pelo vírus em 108 pacientes. O mais comum foi o estado mental alterado, reportado por 59% das pessoas (mais comum em adultos mais velhos). O segundo mais comum foi o AVC (acidente vascular cerebral), que afetou 31% dos participantes do estudo. Outras consequências menos comuns da covid-19 foram dores de cabeça (12%), convulsões (9%) e tontura (4%).

Cerca de um terço dos pacientes (29%) não tinham histórico médico prévio, segundo os pesquisadores, e dez indivíduos tiveram AVC e dois tiveram sangramento cerebral.

“Outros estudos descreveram o espectro de imagem torácicas dos recursos da covid-19, mas apenas alguns relatos descreveram os achados de neuroimagem associados à doença”, afirmou, em nota, Abdelkader Mahammedi, neurorradiologista, professor assistente de radiologia na Universidade de Cincinnati e principal autor do estudo. “Até agora, esse é o primeiro e maior estudo da literatura que caracteriza os sintomas neurológicos e os recursos de neuroimagem em pacientes com covid-19. Esses padrões recém-descobertos podem ajudar os médicos reconhecer melhor e mais cedo as associações com a covid-19 e possivelmente fornecer intervenções mais cedo.”

Os pesquisadores reconhecem as limitações do estudo e afirmam que mais pesquisas são necessárias para compreender melhor os efeitos neurológicos da covid-19.

