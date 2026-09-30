Inteligência emocional reduz estresse e melhora desempenho, aponta estudo da Nature

Em ambientes profissionais marcados por metas agressivas, mudanças constantes e decisões tomadas sob pressão, a capacidade de controlar emoções deixou de ser apenas uma habilidade comportamental e passou a ser um diferencial de desempenho.

Um estudo publicado na revista científica Scientific Reports, da Nature, mostrou que treinamentos de inteligência emocional podem ajudar pessoas a regular melhor o estresse e manter a performance em situações de alta exigência.

A pesquisa acompanhou 66 soldados das Forças Especiais da Austrália em um estudo controlado, comparando participantes que receberam treinamento de inteligência emocional com um grupo que passou por treinamentos sem foco nessa competência. Os resultados indicaram diferenças na resposta ao estresse e no desempenho em atividades cognitivas e comportamentais realizadas sob pressão.

Embora o estudo tenha sido realizado em um contexto militar, os pesquisadores destacam que os achados podem trazer reflexões para outros ambientes profissionais nos quais pessoas precisam tomar decisões importantes diante de incerteza, cobrança e pressão.

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Treinamento de inteligência emocional mudou resposta ao estresse

Para avaliar os efeitos da capacitação, os pesquisadores dividiram os participantes em dois grupos. Um deles recebeu 15 horas de treinamento focado em reconhecer, compreender e regular emoções. Depois, todos foram submetidos a atividades simulando situações de alto estresse.

Os pesquisadores mediram os níveis de cortisol — hormônio associado à resposta fisiológica ao estresse — e analisaram indicadores de desempenho. O grupo treinado em inteligência emocional apresentou menores níveis de estresse biológico em diferentes momentos das atividades.

Além disso, os participantes treinados tiveram melhores resultados em diferentes testes:

94,1% tiveram precisão nos testes de tiro , contra 51,6% do grupo de controle

56% acertaram cálculos sob pressão , enquanto o índice foi de 19% no outro grupo

Apresentaram melhor retenção de informações importantes durante situações estressantes

Permaneceram por mais tempo no teste de tolerância à dor

Os resultados indicam que a inteligência emocional pode contribuir não apenas para o bem-estar, mas também para a capacidade de manter desempenho quando as condições são adversas.

O impacto da inteligência emocional na tomada de decisão

Um dos pontos analisados pelo estudo é a relação entre emoções e capacidade cognitiva. Sob altos níveis de estresse, profissionais podem ter dificuldade para concentrar atenção, interpretar informações e escolher caminhos adequados.

A pesquisa sugere que desenvolver habilidades emocionais ajuda a criar uma resposta mais equilibrada diante desses momentos. Em vez de eliminar emoções — algo considerado impossível pelos pesquisadores — o objetivo é aprender a reconhecê-las e utilizá-las de maneira funcional.

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A habilidade humana que ganha importância em um mercado mais tecnológico

Com o avanço da inteligência artificial e da automação, competências exclusivamente técnicas passam por transformações constantes. Nesse cenário, habilidades humanas como comunicação, adaptação e inteligência emocional ganham relevância.

O estudo da Scientific Reports reforça que lidar com pressão, interpretar cenários e manter desempenho em momentos críticos são capacidades que podem ser desenvolvidas.

Para profissionais que desejam evoluir na carreira, a inteligência emocional deixa de ser apenas um atributo pessoal e passa a ser uma competência estratégica: uma ferramenta para tomar decisões melhores, construir relações mais eficientes e enfrentar ambientes profissionais cada vez mais complexos.

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