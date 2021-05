Estudo feito em show mostra que não houve transmissão de covid-19

Por Todd Gillespie, da Bloomberg

Um estudo feito com base em um show de música na Espanha, que pretendia avaliar o impacto das medidas de segurança contra a covid-19, mostrou fortes evidências de que testagem, máscaras e ventilação podem prevenir a propagação do vírus em ambientes fechados.

Nenhum dos 465 participantes do evento testou positivo no PCR realizado oito dias após o show, em comparação com duas pessoas do grupo de controle que não compareceram, disse o estudo, liderado por pesquisadores do Hospital Universitário Germans Trias i Pujol em Barcelona.

Todos os participantes testaram negativo para a covid-19 antes de entrar e usaram máscaras durante o show, que ocorreu em um local bem ventilado em Barcelona em dezembro. O evento teve duração de 5 horas, com os participantes passando em média 2 horas e 40 minutos dentro do local. Os participantes observaram o distanciamento físico e o local estava com cerca da metade de sua capacidade.

Ainda assim, estudos como esses, também conduzidos em Liverpool, no Reino Unido, “podem levar a uma sensação de falsa segurança”, disse Julian Tang, virologista clínico da Universidade de Leicester, em uma declaração enviada por e-mail. Os casos de covid na Espanha eram baixos na época do evento e mais variantes transmissíveis surgiram desde então.