Elon Musk e sua admiração por titãs da tecnologia chamados Larry

Em entrevista recente, Elon Musk compartilhou sua opinião sobre as pessoas mais inteligentes que já conheceu e deixou claro que sua admiração é voltada para dois gigantes da tecnologia chamados Larry.

Durante um episódio do podcast Verdict, apresentado pelo senador republicano Ted Cruz, Musk foi questionado sobre os CEOs que ele mais admira ou as pessoas mais inteligentes que já conheceu.

Sem hesitar, ele afirmou: "Larry Ellison é muito inteligente." O cofundador da Oracle foi o primeiro nome citado por Musk, que também não deixou de mencionar Larry Page, cofundador e ex-CEO do Google.

Musk destacou que a verdadeira inteligência se mede pelas conquistas: “Inteligente é quem faz o que é inteligente", disse ele, sugerindo que a inteligência de uma pessoa se reflete nas realizações significativas e difíceis que ela consegue atingir. O bilionário ainda elogiou Jeff Bezos, destacando os feitos do fundador da Amazon, principalmente na exploração espacial, apesar da rivalidade de longa data entre suas empresas, SpaceX e Blue Origin.

Esses elogios surgem em um momento de perdas financeiras para os magnatas da tecnologia. Segundo o Bloomberg Billionaires Index, Ellison, Page e Bezos continuam entre as pessoas mais ricas do mundo, com fortunas de bilhões de dólares, mas o mercado tem imposto dificuldades a todos, incluindo Musk. Em apenas 10 semanas, ele viu 30% de sua fortuna desaparecer devido à queda das ações da Tesla.

Além de elogiar seus pares, Musk discutiu também sua visão sobre o governo federal, criticando o que considera ser um quadro problemático e oferecendo sua opinião sobre como ele acredita ser possível melhorar a situação. Embora veja grande potencial de mudança, suas propostas para cortar gastos e reduzir a burocracia têm gerado controvérsias, tanto entre funcionários públicos quanto entre cidadãos em geral.