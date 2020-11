Distanciamento social é melhor jeito de evitar covid-19, diz estudo

Um estudo realizado pela Universidade Simon Fraser, no Canadá, apontou a forma mais eficaz de evitar o espalhamento do novo coronavírus. Por meio de um modelo matemático, os cientistas observaram que o distanciamento social, mais do que o uso de máscaras ou se reunir com apenas um grupo de pessoas que também praticam o distanciamento social, é, ainda, a melhor forma de evitar o contágio pela covid-19.

Isso porque, segundo os pesquisadores, o uso de máscaras e as chamadas “bolhas sociais” dependem intrinsicamente do ambiente onde são adotadas.

Como fica a bolsa com o lançamento da vacina? Veja agora a análise das melhores empresas para investir hoje

Em lugares públicos e com alta chance de contágio, como escritórios lotados, bares, baladas e escolas, ficar com o mesmo grupo restrito de pessoas pode ajudar a reduzir os riscos de infecção, enquanto ao praticar atividades em ambientes externos, trabalhar em locais com distanciamento maior e o uso de transporte público (mesmo usando máscaras), diminui a eficácia da bolha.

Já a eficácia das máscaras, embora comprovadamente conhecidas por sua redução do espalhamento de gotículas do SARS-CoV-2, de acordo com os cientistas, depende do ambiente no qual ela é utilizada.

Em locais onde os riscos de transmissão são mais altos, como festas, corais, restaurantes, escritórios, entre outros, a máscara tem a sua eficácia reduzida e não é capaz de alterar a probabilidade de infecção de um indivíduo.

O uso de máscaras, no entanto, não deve ser descartado em nenhum local.

Uma pesquisa publicada no jornal científico The Lancet, por exemplo, mostrou que a cada metro de distância que uma pessoa fica distante de outra infectada, o risco de disseminação do SARS-CoV-2 cai. O estudo em questão também mostrou que máscaras e proteções para os olhos reduzem os riscos de disseminação do vírus — as máscaras diminuem o risco de 17% para apenas 3%, e a proteção para os olhos mostrou uma redução de 16% para 6%.