Descoberta revela gigantes da Era do Gelo escondidos por milênios

Uma descoberta arqueológica publicada no último dia 19 de março no periódico Quaternary Research, nos Estados Unidos revelou fósseis impressionantes de animais que viveram durante a Era do Gelo.

Entre os vestígios encontrados estão fragmentos de uma tartaruga gigante e de um tatu pré-histórico, ambos integrantes da chamada megafauna, grupo de animais de grande porte que dominava o planeta no passado.

Os fósseis foram localizados em uma caverna submerda no Texas e chamam atenção pelo estado de preservação. Fragmentos de carapaças e ossos permitem aos pesquisadores reconstruir características físicas desses animais, além de oferecer pistas sobre o ambiente em que viviam milhares de anos atrás.

Vestígios revelam animais de grande porte

O tatu identificado pertence a um grupo extinto de mamíferos gigantes, parentes distantes dos tatus atuais. Esses animais podiam atingir tamanhos muito superiores aos modernos, com corpos robustos e protegidos por placas rígidas. Já a tartaruga gigante reforça a diversidade de espécies de grande porte que habitavam o continente durante o período glacial.

Fóssil de garra de preguiça gigante (John Moretti)

Quem eram os gigantes da Era do Gelo

A Era do Gelo, também conhecida como Pleistoceno, foi marcada por temperaturas mais baixas e pela presença de grandes animais adaptados ao frio. Muitos desses gigantes desapareceram com o fim desse período, possivelmente devido a mudanças climáticas e à ação humana.

Representação de Tatu e preguiça-gigante (Jaime Chirinos)

O fim de uma era de gigantes

Para os cientistas, o achado vai além da curiosidade. Ele ajuda a preencher lacunas sobre a fauna pré-histórica da América do Norte e contribui para entender como esses animais viveram, interagiram e, eventualmente, foram extintos.

“Havia fósseis por toda parte, de uma forma que eu nunca vi em nenhuma outra caverna”, afirmou Moretti, paleontólogo responsável pela descoberta e doutor pela Escola Jackson de Geociência da Universidade do Texas em Austin.