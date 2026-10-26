De IA a cirurgias robóticas: os planos de Lula para as áreas de Ciência e Tecnologia

Lula (PT): presidente foi reeleito para a liderança do Palácio do Planalto (Ricardo Stuckert /Flickr/Divulgação)
Repórter
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14h35.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as eleições de 2026 e garantiu seu quarto mandato no Palácio do Planalto. Com 100% das urnas apuradas, o petista foi reeleito Presidente da República, com 64.256.232 votos (51,79%). Enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) obteve 59.826.041 votos (48,21%).
A trajetória conhecida pelo eleitorado e o ganho de popularidade após os embates com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entre os fatores que favoreceram sua candidatura. Para conquistar a reeleição, porém, Lula enfrentou desafios como a percepção de encarecimento do custo de vida e o endividamento das famílias.Confira o Mapa de Apuração da Eleição para Presidente 2026 (2º turno)
O programa de governo reúne propostas para ampliar o uso de tecnologia no atendimento à população, embora dedique parte do espaço a iniciativas do atual mandato. Na atenção básica, a campanha prevê reforçar a oferta de teleconsultas, orientações e acolhimento a distância.
Outra proposta é acelerar a implantação do prontuário único do cidadão, com integração pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). O objetivo é permitir que pacientes agendem consultas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e consultem resultados de exames pelo celular, com prioridade para regiões de vulnerabilidade social.
O documento também inclui telecirurgias, procedimentos com robôs e hospitais inteligentes entre as iniciativas de modernização da rede de saúde em um eventual quarto mandato.
A inteligência artificial apareceu com mais frequência no programa de 2026 do que no apresentado pela campanha em 2022. Naquele ano, a expressão foi mencionada uma vez. No documento atual, são onze ocorrências por extenso e pelo menos quatro referências à sigla IA, o que soma ao menos 15 menções.
As propostas distribuem o uso da tecnologia entre serviços públicos, atendimento médico, produção, infraestrutura digital e fiscalização ambiental. Veja os compromissos apresentados: