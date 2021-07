Cúpula reúne Arnold Schwarzenegger e Greta Thumberg para discutir o clima

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Um encontro que vai reunir nesta quinta-feira em Viena, na Áustria, políticos, empresários e ativistas ambientais de todo o mundo para discutir as mudanças climáticas, terá em sua quinta edição a presença de dois nomes conhecidos do grande público: o astro de 'Exterminador do Futuro' e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger e a jovem ativista ambiental Greta Thumberg.

Apesar de parecer inusitado, o evento “Cúpula Mundial Austríaca” é organizado pelo próprio Schwarzenegger há cinco anos, e sua relação com a Greta é fruto justamente de ocasiões do tipo. Em 2019, quando Greta ganhou notoriedade por um discurso na ONU, o ator chegou a oferecer à jovem o seu carro Tesla para que ela pudesse se locomover pela Europa sem grandes preocupações com as emissões de carbono.

Para este ano, a poluição atmosférica será o tema central da conversa pública dos dois, que ocorre nas instalações da histórica Escola Espanhola de Equitação. O encontro também vai comemorar o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris.

Schwarzenegger deve se encontrar também com o presidente austríaco, o ambientalista Alexander Van der Bellen, e outros participantes importantes como o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, e o presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática Alok Sharma. A cúpula será transmitida pela página do ator no Facebook e no site do evento.

