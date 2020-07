Crianças acima de 10 anos transmitem covid-19 como adultos, diz estudo

Um estudo preliminar feito na Coreia do Sul apontou que, embora crianças abaixo de 10 anos não estejam ativamente transmitindo o novo coronavírus para outras crianças por conta do distanciamento social, pré-adolescentes e adolescentes são capazes de transmitir o vírus tanto quanto adultos.

Para chegar a essa conclusão, foram analisados mais de 59 mil relatórios de 5.706 casos de covid-19 durante o período de 20 de janeiro a 20 de março deste ano. Segundo a pesquisa, a taxa de infecção por contato é maior entre as crianças do que em adultos. De todas as famílias analisadas, o vírus foi encontrado em 11,8% dos contatos familiares.

A taxa de contágio mais alta foi encontrada em casos de crianças em idade escolar, de 18,6%. Já crianças de zero a nove anos tiveram a menor taxa de transmissão (5,3%).

O que pode explicar isso é que, durante o fechamento das escolas, as crianças podem ter tido contato com outros infectados e por isso transmitiram a doença para suas famílias. “Crianças que vão para creches ou escolas têm maior chance de transmitir vírus respiratórios para quem mora na mesma casa”, explica a pesquisa, que foi publicada no site do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos.