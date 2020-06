Coronavírus pode ser gatilho de diabetes em pessoas saudáveis, diz estudo

Uma nova pesquisa divulgada pela universidade britânica King’s College London traz evidências que sugerem que a infecção pelo novo coronavírus pode ser um gatilho para um quadro clínico de diabetes em pessoas saudáveis.

No artigo publicado no jornal científico New England Journal of Medicine, 17 pesquisadores especialistas em diabetes reportam que há uma relação bidirecional entre a covid-19 e o diabetes.

Não é novidade que o diabetes é uma comorbidade que oferece risco maior a pacientes infectados com o novo coronavírus. Entre 20% e 30% dos pacientes que morreram de covid-19 tinham essa condição de saúde pré-existente. Agora, os pesquisadores buscam entender melhor a relação entre as doenças e observaram a ligação entre a infecção e o surgimento de casos de diabetes, além de outras alterações metabólicas no organismo humano.

Além dos pulmões, o novo coronavírus pode afetar outros órgãos, como o pâncreas, o intestino delgado, os rins e o fígado, além do tecido adiposo. Como eles também estão envolvidos na regulação da glicose, a suspeita dos pesquisadores é que isso cause quadros de diabetes. Além disso, pesquisas anteriores sobre outros vírus indicam que infecções podem antecipar quadros de diabetes tipo 1, o que também pode estar relacionado com a consequência observada da covid-19.

A pesquisa, no entanto, não é conclusiva, mas traz mais informações a respeito do impacto do vírus no organismo humano. Com mais estudos, a ciência global conseguirá entender melhor o comportamento do novo coronavírus e a reação do sistema imunológico humano contra ele.