Coquetel da Regeneron protege contra covid-19 por até 8 meses

A Regeneron informou nesta segunda-feira que uma única dose de seu coquetel de anticorpos diminuiu o risco de se contrair Covid-19 em 81,6% durante um período de dois a oito meses após a administração do remédio em um teste de estágio avançado.

Os resultados mostraram que a terapia de anticorpos REGEN-COV tem o potencial de proporcionar uma imunidade duradoura contra a infecção de Covid-19, disse Myron Cohen, que comanda os esforços de anticorpos monoclonais da Rede de Prevenção de Covid patrocinada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos.

Tal imunidade é particularmente importante para pessoas imunocomprometidas e para aquelas que não reagem a vacinas, disse a empresa.

A terapia já havia mostrado uma diminuição de risco de 81,4% durante o primeiro mês após a administração.

Durante o período de avaliação de oito meses, não houve hospitalizações de Covid-19 no grupo do REGEN-COV, mas no grupo de placebo seis incidentes do tipo foram registrados, disse a Regeneron.

Em julho, a agência reguladora de saúde dos EUA ampliou a autorização do REGEN-COV para permitir seu uso como tratamento preventivo para pessoas expostas a indivíduos infectados e para aquelas sob risco elevado de exposição em locais como casas de repouso ou prisões.

Ele foi autorizado no país em novembro passado para tratar pessoas com Covid-19 de suave a moderada.