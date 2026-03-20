Inteligência emocional: 5 livros para treinar o cérebro e recuperar o foco

O cérebro humano é como um músculo. Pode ser fortalecido quando colocado para treino ou enfraquecido quando negligenciado. Isso é o que a ciência define como neuroplasticidade. Mas, se por um lado, o cérebro se molda ao estímulo, por outro também absorve e reflete os excessos do ambiente corporativo.

Para ter ideia, o número de afastamentos por saúde mental entre 2022 e 2024 aumentou 134%. Segundo levantamento da SmartLab de Trabalho Decente 2025, iniciativa do Ministério Público do Trabalho (MPT) com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os afastamentos registrados subiram de 201 mil para 472 mil. Entre as principais causas estão estresse (28,6%) e ansiedade (27,4%).

Sendo assim, é preciso trabalhar a inteligência emocional para incentivar a neuroplasticidade, devolvendo as habilidades do cérebro.

Veja a seguir cinco livros que servirão como o "plano de treinamento" ideal para fortalecer sua mente:

1. A coragem de ser imperfeito - Brené Brown

O tema principal do livro é a vulnerabilidade. A autora defende que, para viver com ousadia, é preciso aceitar que somos "o bastante" e enfrentar o medo da crítica. Brown investiga como a aceitação das fraquezas e medos tornam as pessoas mais fortes e ousadas. Ela define 10 sinais de uma vida plena, como cultivar a autenticidade e se libertar do perfeccionismo.

2. Foco: A atenção e seu papel fundamental para o sucesso - Daniel Goleman

Goleman explora a ciência da atenção e como ela determina o nível de competência em qualquer tarefa. O autor apresenta o que ele chama de tríade de foco: o interno, o no outro e o externo. O livro descreve a atenção como um "músculo mental" que pode definhar se não usado, mas também pode se expandir com o treinamento certo. Daniel Goleman reforçar que o sucesso exige o domínio dos três tipos de foco para equilibrar produtividade e felicidade

3. Agilidade Emocional de Susan David

A agilidade emocional é definida por Susan David como uma forma de responder às emoções de maneira consciente e alinhada aos seus valores centrais, em vez de reagir no "piloto automático". A autora descreve como as pessoas podem ficar presas em padrões mentais e emocionais negativos, que faz pensamentos autodepreciativos soarem como verdades absolutas.

4. Como fazer amigos e influenciar pessoas de Dale Carnegie

O livro apresenta as relações humanas e a influência através da empatia e do apreço. O autor foca em princípios como não criticar, demonstrar interesse sincero pelos outros e fazer com que a outra pessoa se sinta importante. A obra oferece técnicas para melhorar a popularidade e a habilidade de negociação.

5. Inteligência emocional 2.0 de Travis Bradberry e Jean Greaves

O livro serve como um guia para aumentar a inteligência emocional através de 66 estratégias práticas. Os autores dividem a inteligência emocional em quatro competências principais: autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relações. Abordam a inteligência emocional como o principal indicador de sucesso e prosperidade, superando a importância do QI ou da educação formal isolada.

O treino emocional como resposta ao piloto automático

Se a ciência já mostra que o cérebro é maleável e responde aos estímulos que recebe, então a forma como lidamos com as emoções também pode — e deve — ser treinada. Em uma rotina marcada por excesso de telas, distrações constantes e relações cada vez mais automatizadas, fortalecer competências como empatia, foco, resiliência e autocontrole se tornou uma necessidade.

Desenvolver inteligência emocional, nesse contexto, é também uma forma de estimular a neuroplasticidade e recuperar habilidades que o uso automático da mente vem enfraquecendo.

É justamente esse o propósito do curso Inteligência Emocional do Na Prática. Mais do que falar sobre emoções, o curso propõe caminhos para reconhecê-las, regulá-las e usá-las de maneira mais estratégica, humana e equilibrada.

Se cuidar do cérebro hoje exige intenção e treino, desenvolver inteligência emocional é parte fundamental desse processo. Clique aqui para conhecer o curso gratuito