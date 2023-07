Como manter a pele saudável no inverno? Especialista responde

No inverno, é de extrema importância manter a pele hidratada para preservar sua saúde e beleza. As baixas temperaturas e a menor umidade do ar podem causar ressecamento e desidratação, levando a sintomas como coceira, descamação e irritação. Além disso, a hidratação regular ajuda a fortalecer a barreira cutânea, responsável por proteger a pele contra agressões externas.

Por isso, a esteticista Aline Morais, que atende pelo GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços no Brasil, selecionou algumas dicas simples e práticas para manter a saúde da pele em dia mesmo nos dias mais frios. Confira:

1. Limpe a pele e use filtro solar

Nesta etapa, você pode apostar em sabonetes específicos para o seu tipo de pele. No entanto, para reunir várias funções em uma só e fazer uma limpeza suave, a melhor opção é utilizar água micelar com algodão. Além de eliminar a oleosidade no início do dia e remover toda a maquiagem no final dele, a água micelar ainda hidrata e reequilibra a derme em um único passo.

Se a sua pele for mais oleosa, evite o hidratante e opte por produtos oil free. Depois, para finalizar, aplique o protetor solar – mesmo se o dia estiver nublado ou chuvoso. Ele cria uma barreira de proteção contra os raios UVA e UVB, impede o surgimento de áreas escurecidas no rosto, evita o envelhecimento precoce e previne problemas mais sérios, como o melasma.

2. Cuidado com a temperatura da água

O banho é um dos momentos ideais para cuidar da pele, mas neste período a atenção deve ser redobrada. Isso porque, pela queda de temperatura, tendemos a esquentar a temperatura do chuveiro, o que é perigoso para a pele. Procure manter a temperatura confortável, assim o calor do chuveiro deixa os poros abertos e prontos para uma limpeza rápida e prática. Para isso, utilize sabonetes específicos para o rosto.

3. Substitua a esfoliação

Nessa temporada, a esfoliação pode ser substituída pela aplicação de algum ativo de sua preferência. O ácido glicólico 6% é o mais indicado. Com aspecto de água, o produto promove a renovação celular, regenerando a pele de forma uniforme e delicada.

4. Atenção à região dos olhos

Uma ótima dica para evitar olheiras e inchaços na região dos olhos é fazer uso de um gel ou sérum em roll-on. Por causa da esfera metálica na ponta, ele cria uma sensação gelada que desincha as bolsas da região imediatamente, além de também contar com uma fórmula rica em ativos que tratam as linhas finas da idade e eliminam o aspecto escurecido.

O passo a passo é o seguinte: aplique o produto pela manhã, após higienizar o rosto, passando sua esfera metálica delicadamente por toda a região dos olhos. Depois, aguarde a total absorção do gel para seguir com as demais etapas da sua rotina de cuidados.

5. Cuide dos lábios

Não é só a pele que precisa de esfoliação: o procedimento também é indispensável para deixar os lábios livres de ressecamento e das desagradáveis “pelinhas” que comprometem o acabamento do batom. Reserve um domingo a cada 15 dias para investir nessa técnica com esfoliante labial. Faça leves movimentos circulares para que a boca não acabe arranhada pelas pequenas esferas esfoliantes. Depois, é só finalizar com um hidratante labial.

6. Cuidado com a alimentação

No inverno, os cuidados com a pele também dependem da alimentação. É necessário beber, no mínimo, dois litros de água por dia. Além disso, os alimentos mais indicados são legumes, hortaliças e frutas ricas em vitamina C.

7. Procedimentos estéticos

Se você pensa em fazer procedimentos estéticos como peeling, o inverno é a época ideal. Isso porque tratamentos como estes não combinam com a exposição da pele ao sol muito intenso e, neste período do ano, os raios solares costumam estar mais fracos.

Por Bruna Zanin