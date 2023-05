Como aliviar a enxaqueca? Entenda os sintomas, primeiros sinais e como tratar

A enxaqueca, também conhecida como migrânea, é um dos tipos mais comuns de cefaleia (dor de cabeça). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é considerada a sexta maior doença incapacitante no mundo, afetando aproximadamente 15% da população global. No Brasil, estima-se que 31 milhões de pessoas sofram com essa condição, sendo a maioria delas entre os 25 e 45 anos.

De acordo com a Dra. Mirella Fazzito, neurologista da Clínica Araújo & Fazzito, as mulheres são mais afetadas, representando cerca de três vezes mais casos do que os homens. A enxaqueca é uma doença crônica para a qual ainda não existe uma cura definitiva.

Primeiros sinais

O corpo costuma dar alguns sinais de uma possível crise de enxaqueca. “No episódio de enxaqueca o paciente pode ter alguns sintomas gerais antes de iniciar o quadro de dor, como irritação, alteração de humor, insônia, sonolência, entre outros. Posteriormente, a dor se inicia, podendo ser de forma leve e ir se intensificando ao longo das horas”, comenta a especialista.

Tipos de enxaqueca

Segundo a Dra. Mirella, existem diversos tipos de enxaqueca, com aura, sem aura, enxaqueca menstrual, enxaqueca vestibular, entre outras. “Todas são muito incômodas, caracterizadas, geralmente, por dores latejantes, de predomínio unilateral (hemicranianas). O sintoma pode durar até 72 horas, mas é possível minimizar seus efeitos e viver com mais qualidade”, explica.

Quais são os sintomas da enxaqueca?

As dores, tem intensidade variável, mas costumam aparecer de maneira bastante intensa. Elas se caracterizam por serem latejantes e pulsáteis, e costumam atrapalhar o dia do paciente.

“A dor é a principal e mais comum manifestação no quadro enxaquecoso e, geralmente, é acompanhada de outros sintomas como náuseas e vômitos, intolerância a som (fonofobia), luzes (fotofobia) e até mesmo cheiros fortes”, comenta a neurologista.

Em cerca de 15 a 20% dos casos, as pessoas podem apresentar alterações na visão como embaçamento, manchas escuras (escotomas) ou pontos luminosos, em zigue-zague, perda visual temporal (na lateral do olho), bem como, formigamentos no corpo e, mais raramente, perda de força.

Essas alterações visuais e sensitivas, são chamadas de aura, e geralmente precedem o início da dor. “Depois da dor, pode ocorrer a ‘ressaca’, quando o corpo está se recuperando da crise. Essa etapa é caracterizada por intolerância a determinados alimentos, dificuldade de concentração, fadiga, mal-estar e algumas dores pelo corpo”, pontua a médica.

Como tratar a enxaqueca?

No caso da enxaqueca, o principal tratamento é a prevenção. Hábitos saudáveis são importantes para a saúde de uma forma geral e também ajudam nessa situação. “Atividades físicas, alimentação de qualidade e sono reparador já são armas importantes, mas o uso de medicamentos também pode ser necessário”, explica a Dra. Mirella. É claro que todo medicamento deve ser indicado por um médico. Por isso, é importante procurar um especialista, que analisará cada caso e prescreverá o tratamento adequado.

Enxaqueca e qualidade de vida

Dependendo da crise de enxaqueca e da frequência em que ela ocorre, a qualidade de vida do paciente é bastante afetada, já que a dor é intensa e, na grande maioria dos casos, impossibilita a pessoa de realizar suas atividades. “É por isso que a prevenção é tão importante e, dentro desse acompanhamento, identificar os possíveis gatilhos para o início da crise”, finaliza a médica.