Cometa 3I/ATLAS chega à menor distância da Terra; saiba onde assistir

Cometa 3I/ATLAS, com sete bilhões de anos, passa perto da Terra nesta sexta-feira, e sua trajetória pode ser acompanhada pela internet.

3I/ATLAS: dia decisivo para estudar o cometa chegou (Reprodução/International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/B. Bolin)

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08h08.

O cometa 3I/ATLAS, descoberto em julho, atingiu a menor distância da Terra nesta sexta-feira, 19, antes de se afastar do Sol. Este é o terceiro objeto interestelar já observado por aqui, e sua trajetória está gerando grande curiosidade tanto na mídia quanto entre cientistas. No sábado, 20, um astrônomo fará uma transmissão ao vivo.

Inicialmente identificado como A11pl3Z, o cometa foi logo reconhecido como interestelar e recebeu os nomes C/2025 N1 (ATLAS) e 3I/ATLAS. Estima-se que ele tenha cerca de sete bilhões de anos, o que o torna mais antigo que o próprio Sistema Solar. Isso gerou especulações sobre sua possível origem alienígena, mas essas teorias foram rapidamente descartadas pela Nasa.

A missão SPHEREx da Nasa detectou dióxido de carbono na coma do cometa, uma nuvem de gás que o envolve, e que brilha em verde com quase 350 mil km de extensão. Além disso, o cometa desenvolveu uma cauda voltada para o Sol, conhecida como anticauda, e atingiu seu periélio, ponto mais próximo do Sol, em 29 de outubro.

Agora, com sua aproximação máxima com a Terra, o cometa não é visível a olho nu, mas pode ser acompanhado por meio de transmissões ao vivo de observatórios e astrônomos amadores. O cometa está com uma magnitude de 11.0, visível apenas com telescópios de médio porte.

Onde assistir ao vivo

Quem não possui telescópio de médio porte pode acompanhar a passagem do cometa 3I/ATLAS ao vivo pela internet.

Gianluca Masi, astrônomo responsável pelo Projeto Telescópio Virtual, transmitirá a observação do cometa em seu canal oficial.

