Com Johnson & Johnson, EUA fecham mais 1 compra bilionária por vacinas

Em mais um acordo para adquirir vacinas contra o novo coronavírus, os Estados Unidos vão pagar à Johnson & Johnson mais de US$ 1 bilhão por 100 milhões de doses da candidata a imunizante da empresa. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) há 165 imunizações em desenvolvimento, 26 destas em testes com seres humanos e 139 em ensaios iniciais.

O país já anunciou compras bilionárias de 7 vacinas em desenvolvimento, entre elas as candidatas da Pfizer e BioNTech e da Sanofi e GSK . À medida que a corrida por imunização e tratamentos para a covid-19 se intensifica, a Casa Branca tem assinado contratos por meio do programa Operação Warp Speed.

O contrato mais recente custa aproximadamente US$ 10 por dose produzida. Se considerados os US$ 456 milhões anteriores que o governo norte-americano prometeu à Johnson & Johnson pelo desenvolvimento do imunizante, sai US$ 14,50 por dose.

O último valor é próximo aos US$ 19,50 que o país está pagando por dose da vacina em elaboração pela Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech.

A Johnson & Johnson também está estudando a aplicação em uma ou duas doses, enquanto a candidata da Pfizer e BioNTech requer duas doses por pessoa.

Hoje, a Johnson & Johnson anunciou que entregará a vacina, sem fins lucrativos, à Autoridade Biomédica de Pesquisa e Desenvolvimento dos Estados Unidos (Barda, na sigla em inglês). O objetivo é que seja usada após aprovação ou autorização de uso emergencial pela agência de controle de drogas do país, a FDA.

A Casa Branca pode comprar 200 milhões doses adicionais em um acordo subsequente. A empresa não informou o valor deste contrato.

Este é o primeiro acordo da Johnson & Johnson para fornecer sua vacina experimental a um país. As negociações estão em andamento com a União Europeia, mas ainda não houve acordo.

A vacina experimental da farmacêutica está atualmente sendo testada em voluntários saudáveis nos Estados Unidos e na Bélgica em um estudo inicial.