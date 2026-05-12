Cientistas descobrem 'mina molecular' escondida em corais

Por trás das cores vibrantes e da aparência frágil dos recifes de coral, existe um universo microscópico praticamente desconhecido pela ciência. Bactérias, fungos e outros organismos invisíveis vivem associados aos corais e produzem compostos químicos com potencial para aplicações médicas e industriais.

Um estudo publicado na revista Nature no começo de maio revelou que esses recifes escondem uma diversidade microbiana muito maior do que os cientistas imaginavam. A pesquisa reuniu cientistas da University of Galway, na Irlanda, e do consórcio Tara Pacific, identificou 645 espécies de microrganismos em 99 recifes espalhados por 32 ilhas do Pacífico. Segundo o estudo, mais de 99% dessas espécies nunca haviam sido descritas geneticamente.

Os microrganismos encontrados vivem em associação direta com os corais e produzem compostos bioativos, substâncias capazes de interferir em processos biológicos. Os cientistas também identificaram uma diversidade elevada de grupos gênicos biossintéticos, estruturas genéticas responsáveis pela produção de compostos naturais. O volume encontrado superou registros anteriores em outros ambientes oceânicos.

Recifes funcionam como biblioteca molecular

Segundo os pesquisadores, os recifes de coral não abrigam apenas peixes e outras espécies marinhas visíveis. Eles também concentram uma “biblioteca molecular” ligada aos microrganismos presentes em seus tecidos. A análise revelou novas enzimas e bactérias associadas aos corais, incluindo representantes do grupo Acidobacteriota, com potencial para aplicações em biotecnologia.

A pesquisadora Maggie Reddy afirmou que ainda existe uma grande lacuna de conhecimento sobre esses organismos. De acordo com ela, apenas 10% das mais de 4 mil espécies microbianas identificadas possuem qualquer informação genética disponível.

O estudo também destaca o impacto ambiental da degradação dos recifes. Para os autores, a destruição desses ecossistemas pode representar a perda de compostos químicos inéditos com potencial para futuras descobertas científicas.

As amostras analisadas foram coletadas entre 2016 e 2018 durante a expedição marítima Tara Pacific, considerada uma das iniciativas mais detalhadas já realizadas sobre microbiomas de corais. A região estudada concentra cerca de 40% dos recifes de coral do planeta.