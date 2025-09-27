Ciência

Cientistas descobrem cidade pré-histórica mais antiga da China

A descoberta se estende por uma área de 250.000 metros quadrados, dos quais 16.000 já foram escavados. Ali, foram encontrados artefatos de até 6.000 anos

Foto aérea mostra um sítio de cidade pré-histórica no baixo curso do rio Yangtzé, na província de Jiangsu (INSTITUTO PROVINCIAL DE RELÍQUIAS CULTURAIS E ARQUEOLOGIA DE JIANGSU/Divulgação)

Matheus Gonçalves
Repórter

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08h01.

Cientistas do Instituto Provincial de Relíquias Culturais e Arqueologia da China anunciaram nessa sexta-feira, 26, a descoberta da cidade pré-histórica mais antiga já encontrada no país asiático. Ela fica oeste da vila de Doushan, no distrito de Xibei, cidade de Wuxi, no leste chinês.

A descoberta se estende por uma área de 250.000 metros quadrados, dos quais 16.000 já foram escavados. Ali, foram encontrados artefatos de até 6.000 anos.

A cerâmica descoberta até então é predominantemente de argila vermelha e arenosa, e inclui potes, tigelas e tripés, características da cultura Majiabang e da subsequente Songze.

As civilizações, respectivamente datando de 5.000 a 3300 e de 3800 a 3300 A.C., chegaram a coexistir por um período, durante a Era Neolítica. Possivelmente, ocuparam essa mesma cidade em algum ponto, simultânea ou separadamente.

“Nossa análise sugere que o sítio da cidade de Doushan pode ter tido duas camadas de fortificações”, disse ao China Daily Zhou Runken, chefe da equipe arqueológica e vice-diretor do Instituto Provincial de Relíquias Culturais e Arqueologia.

Majiabang e Songze

Especialistas acreditam que a cultura Majiabang foi a origem da pesca, caça e coleta primitiva na região, e que a eventual dominância do arroz na agricultura se deve a pessoas vivendo neste período.

Mais de 140 tumbas da cultura Songze foram descobertas, contendo itens funerários como machados de jade e pedra, tripés, copos de cerâmica e grandes jarros.

Algumas tumbas tinham mais de 20 itens, indicando o alto status das pessoas lá enterradas.

Além disso, a cidade parece ter sido altamente desenvolvida, contando com fortificações.

Até então, o sítio é promissor e pode revelar descobertas importantes sobre a origem da civilização chinesa.

