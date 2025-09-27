Cientistas descobrem cidade pré-histórica mais antiga da China

Cientistas do Instituto Provincial de Relíquias Culturais e Arqueologia da China anunciaram nessa sexta-feira, 26, a descoberta da cidade pré-histórica mais antiga já encontrada no país asiático. Ela fica oeste da vila de Doushan, no distrito de Xibei, cidade de Wuxi, no leste chinês.

A descoberta se estende por uma área de 250.000 metros quadrados, dos quais 16.000 já foram escavados. Ali, foram encontrados artefatos de até 6.000 anos.

A cerâmica descoberta até então é predominantemente de argila vermelha e arenosa, e inclui potes, tigelas e tripés, características da cultura Majiabang e da subsequente Songze.

As civilizações, respectivamente datando de 5.000 a 3300 e de 3800 a 3300 A.C., chegaram a coexistir por um período, durante a Era Neolítica. Possivelmente, ocuparam essa mesma cidade em algum ponto, simultânea ou separadamente.

“Nossa análise sugere que o sítio da cidade de Doushan pode ter tido duas camadas de fortificações”, disse ao China Daily Zhou Runken, chefe da equipe arqueológica e vice-diretor do Instituto Provincial de Relíquias Culturais e Arqueologia.

Majiabang e Songze

Especialistas acreditam que a cultura Majiabang foi a origem da pesca, caça e coleta primitiva na região, e que a eventual dominância do arroz na agricultura se deve a pessoas vivendo neste período.

Mais de 140 tumbas da cultura Songze foram descobertas, contendo itens funerários como machados de jade e pedra, tripés, copos de cerâmica e grandes jarros.

Algumas tumbas tinham mais de 20 itens, indicando o alto status das pessoas lá enterradas.

Além disso, a cidade parece ter sido altamente desenvolvida, contando com fortificações. “Nossa análise sugere que acidade de Doushan pode ter tido duas camadas de fortificações,” disse Zhou Runken, chefe do time arqueológico e diretor-adjunto do instituto provincial de relíquias culturais e arqueologia.

Até então, o sítio é promissor e pode revelar descobertas importantes sobre a origem da civilização chinesa.