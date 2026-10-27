Cientistas criam ‘capa de invisibilidade’ que faz objetos desaparecerem de câmeras térmicas

'Capa de invisibilidade': tecnologia faz a região protegida parecer praticamente vazia em imagens infravermelhas (Shelly Zhang/MISSION LAB)
Redatora
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15h27.
Pesquisadores desenvolveram uma capa de invisibilidade térmica tridimensional capaz de ocultar objetos de câmeras infravermelhas. O dispositivo também protege a região escondida contra temperaturas externas extremas, tanto de calor quanto de frio.
A tecnologia foi criada por engenheiros da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, em colaboração com pesquisadores da Universidade Técnica da Dinamarca.
O estudo, publicado na revista científica Nature Communications, apresenta um dispositivo construído e testado em laboratório que consegue redirecionar o calor ao redor de objetos tridimensionais.
Diferentemente de tecnologias anteriores, limitadas a superfícies planas ou a uma direção específica do fluxo térmico, a nova estrutura foi projetada para funcionar independentemente da direção de onde o calor chega.
A tecnologia utiliza uma estrutura desenvolvida para controlar a passagem de calor em três dimensões. Em vez de bloquear o fluxo térmico, a capa redireciona o calor ao redor do objeto, preservando o padrão de temperatura do ambiente.
Como resultado, a câmera infravermelha registra uma distribuição de temperatura semelhante à que observaria se o objeto não estivesse presente. Para alcançar esse efeito, os pesquisadores desenvolveram uma estrutura reticular cujas propriedades podem ser ajustadas independentemente em três direções.
O material permite controlar a condução de calor em diferentes regiões da capa, aproximando seu funcionamento das propriedades necessárias para a camuflagem térmica.
A estrutura foi produzida com impressão 3D em alumínio, material que facilita a condução de calor. Os espaços restantes foram preenchidos com um material semelhante à borracha, que apresenta baixa condutividade térmica. A combinação permite direcionar o fluxo de calor e manter a temperatura da região protegida mais uniforme.
Para avaliar o funcionamento do dispositivo, a equipe posicionou a capa entre regiões quentes e frias. A diferença de temperatura fez o calor atravessar o ambiente, permitindo observar como a estrutura modificava sua trajetória.
Os pesquisadores utilizaram uma câmera infravermelha para acompanhar a distribuição de temperatura. Os resultados mostraram que a capa conseguia desviar o calor ao redor da área protegida, sem alterar significativamente o padrão térmico externo. Nas imagens, a região escondida parecia praticamente indistinguível do ambiente ao redor.
Os experimentos também demonstraram que o interior da estrutura permanecia com temperatura uniforme, mesmo diante das diferenças térmicas externas. Além disso, os cientistas conseguiram ocultar objetos com formatos tridimensionais complexos, incluindo estruturas semelhantes a cabeças humanas.
Segundo a equipe, dispositivos experimentais anteriores não haviam demonstrado a mesma combinação de complexidade geométrica e desempenho de camuflagem.
Os pesquisadores identificam possíveis aplicações em áreas que exigem controle preciso da temperatura.
Na indústria eletrônica, a tecnologia poderá ajudar a direcionar o calor para longe de componentes sensíveis e melhorar o gerenciamento térmico de microchips. Outra possibilidade envolve a proteção de equipamentos expostos a condições extremas de temperatura.
A equipe também considera aplicações futuras em camuflagem térmica, com o objetivo de dificultar a detecção de pessoas ou equipamentos por sistemas infravermelhos. Entretanto, essas aplicações ainda dependem de novos desenvolvimentos.
Apesar dos resultados, a tecnologia ainda apresenta uma limitação: a capa atual foi desenvolvida para ocultar objetos expostos ao calor externo, não aqueles que produzem calor por conta própria.
O próximo objetivo dos pesquisadores é desenvolver estruturas capazes de controlar também a energia térmica gerada dentro da região protegida. Isso exigirá materiais que consigam concentrar, distribuir ou redirecionar o calor conforme as condições mudem.
Segundo Shelly Zhang, professora da Universidade de Illinois e uma das responsáveis pelo estudo, os experimentos demonstraram a possibilidade de criar uma capa térmica tridimensional que funciona em diferentes direções.
A próxima etapa será desenvolver dispositivos capazes não apenas de ocultar e proteger objetos, mas também de manipular ativamente o calor.