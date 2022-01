Os planos de um ex-cientista da Nasa para tornar Marte habitável

Depois de quatro décadas na maior agência espacial do mundo, Jim Green quer ir (mais) além. Em seu tempo na Nasa, o norte-americano supervisionou missões pelo sistema solar, contribuiu em diversos artigos e, nos últimos três anos, assumiu o cargo científico mais alto da agência, o de cientista-chefe.

Agora, Green inicia 2022 aposentado e fora da Nasa, mas com uma ideia que deixaria o bilionário Elon Musk impressionado: a de terraformar Marte para torná-la habitável.

A "terraformação" seria um processo de geoengenharia que trataria tanto o solo do planeta vermelho quanto sua atmosfera. O plano de Green consiste no uso de um escudo magnético gigante entre Marte e o Sol, que esquentaria e aumentaria a pressão da atmosfera do planeta vermelho.

O objetivo final é similar as condições da Terra, evitando que os ventos solares continuem destruindo a atmosfera marciana e causando uma mudança significativa no clima.

Assim, humanos poderiam andar na superfície de Marte normalmente, sem a necessidade de um traje de astronauta, por exemplo. Green acredita que a cultivação de plantas também seria possível, o que possibilitaria vida a longo prazo em Marte.

“É possível”, disse Green ao New York Times. “Marte vai começar a se terraformar por conta própria. É isso que queremos: que o planeta participe de todas as formas que puder. Quando a pressão sobe, a temperatura sobe.”

Vale ressaltar que muitos especialistas acreditam que Marte será muito mais quente e terá uma atmosfera muito mais densa no futuro, independentemente do que os humanos façam. É por isso que Green acredita que o planeta vai eventualmente fazer o trabalho por conta própria.

"Este conceito simplesmente acelera um processo natural que provavelmente ocorreria durante um período de tempo muito mais longo”, disse Green à Nasa.

A ideia soa incrível na teoria, mas muitos especialistas acreditam que nunca será possível viver em Marte. Há uma série de obstáculos que vão muito além das condições do planeta, como o custo da viagem, além de infraestruturas e tecnologias complexas.

“Apesar do domínio da terraformação sobre a imaginação popular, ela permanece no reino da ficção”, disse Lucianne Walkowicz ao site Slate em 2018. A astrônoma acredita que Marte não tem as reservas necessárias de dióxido de carbono para bombear e aquecer sua atmosfera, e que humanos provavelmente iriam acabar destruindo o planeta.

Fora da Nasa, não há qualquer indício de que Green planeja testar sua ideia.